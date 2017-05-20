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Концерн «Калашников» открыл первую бренд-зону в Белоруссии

20 мая
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Белоруссия стала второй после Грузии страной на постсоветском пространстве, где присутствует фирменная бренд-зона концерна.

Img 0060 Концерн «Калашников» открыл первую бренд-зону в Белоруссии

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, в рамках программы по развитию дилерской сети и работе с оружейными магазинами открыл первый фирменный отдел в столице Белоруссии Минске. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Планы по открытию новых бренд-зон — это стратегически важный шаг для нас, поэтому, присутствие в Белоруссии благоприятно скажется на увеличении объёма продаж в эту страну, а также облегчит доступ потребителей к широкому спектру гражданской продукции Концерна. Качество обслуживания наших клиентов — одна из основ взаимоотношений с оружейными магазинами во всех городах, где мы присутствуем», - прокомментировал открытие заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

Белоруссия стала второй страной на постсоветском пространстве, где присутствует фирменная бренд-зона концерна. В 2016 году предприятие успешно возобновило поставки гражданской стрелковой продукции в Грузию, в города Тбилиси, Батуми и Гори.

В Минске будет представлена как традиционная стрелковая продукция, так и сопутствующие товары под маркой «Калашников» и «Байкал».

Фото: Пресс-служба АО "Концерн "Калашников"

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