С 20 октября 2017 года в России начал действовать новый административный регламент ГИБДД. Сотрудники ДПС больше не будут оформлять справки о ДТП, смогут останавливать машины вне стационарных постов, но не смогут изымать права на управление автомобилем.
Новые правила оформления ДТП
ГИБДД больше не будет выдавать справок о ДТП. После аварий водители смогут получить на руки только копии протоколов и постановлений.
Эта норма вызвала самое большое беспокойство автомобилистов. Проблема в том, что в законе об ОСАГО прописана необходимость предоставления страховщикам процессуальных документов о ДТП, оформленных сотрудником полиции. Правила ОСАГО, утвержденные регулятором, прямо требуют от водителя, претендующего на выплату, представить справку о ДТП. В противном случае в выплате могут отказать.
Госавтоинспекция дала разъяснения для сотрудников, в документы о ДТП нужно вносить сведения, необходимые страховщику (номер полиса ОСАГО, характер повреждения авто).
Проверка вне поста ГИБДД разрешена
У инспекторов появилось право проверять авто вне постов ГИБДД. Раньше такой контроль был возможен только на посту. Местоположение патрульной машины будет определять руководитель подразделения дорожно-патрульной службы. Впрочем, и раньше инспектор мог остановить машину на дороге, если имел подозрения, например, что машина угнана.
В новом регламенте сохранилась норма о том, что сотрудники ГИБДД во время проверок на дорогах должны располагать автомобиль так, чтобы другие водители могли его видеть издалека. Но далее прописано, что на аварийно-опасных участках дороги и при работе с камерами фиксации нарушений ПДД патруль может располагаться «в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги и элементами обустройства улично-дорожной сети». То есть инспектор может скрыть свою машину, например, за поворотом или рекламным щитом.
Права изымать не будут
Сотрудники полиции не будут изымать водительское удостоверение на месте нарушения правил дорожного движения. Новый регламент позволяет водителю сдать права в Госавтоинспекцию в течение трех дней после совершения нарушения.
– Исключены нормы, связанные с изъятием водительского удостоверения и запрещением эксплуатации транспортного средства, выступавшие ранее как меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, - сказал начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков.
Делать видеозапись разговора с сотрудником ГИБДД можно
Пункт, разрешающий проводить видеозапись процессуальных действий полицейского, из регламента исчез.
Но такое право у автовладельцев осталось. Оно закреплено не в регламенте, а в Законе «О полиции».
– Исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать информацию любым законным способом, - сказал Александр Быков.
Документы для проверки должны быть без обложки
Документы для проверки водитель должен передавать инспектору не только без обложки, но и без «удерживающих устройств» (например, цепочек, боксов или клипс). Дело в том, что иногда водители помещали документы в закрытые боксы и пристегивали их цепочкой к автомобилю, чтобы полицейский не мог забрать документы для проверки в своей машине. Новый регламент прямо запрещает водителям предоставлять документы для проверки в таком виде.
Также теперь автоинспектор имеет право проверить документы не только у водителя, но и у пассажиров. Для этого, правда, придется назвать какую-то причину, например, что есть основания подозревать их в совершении преступления или нахождении в розыске.
Еще одна новация касается проверки полисов ОСАГО: водитель может показывать не только «бумажный» полис, но и его электронную распечатку. Это правило на практике действовало и раньше, но теперь оно закреплено в регламенте.
Александр Алпаткин
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/4659882
Фото: sn74.ru
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