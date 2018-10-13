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Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Ижевска

12 октября
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Константин Сунцов, занимавший пост заместителя главы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города, снял свою кандидатуру с конкурса на пост главы Ижевска. Такое решение он принял после назначения его на должность гендиректора «Корпорации развития Удмуртии».

Img 4374 12 10 18 11 09 Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Ижевска

О снятии своей кандидатуры с конкурса Константин Сунцов сообщил на своей страничке в социальных сетях.

— Сегодня принял предложение Главы Удмуртии Александра Владимировича Бречалова возглавить АО «Корпорацию развития Удмуртии». Должность серьёзная, работа предстоит огромная. Это полное сопровождение проектов внутренних и внешних инвесторов, предоставление существующих мер поддержки бизнесу в режиме «одного окна», повышение эффективности управления республиканским имуществом, реализация приоритетных инвестиционных проектов, - пишет Константин Сунцов.

Он также отметил, что теперь будет заниматься выводом товаров Удмуртии на рынок, разрабатывать маркетинговую стратегию управления ТОСЭРами, развивать туризм.

— Постараюсь оправдать высокое доверие Главы Удмуртии! Учитывая масштабность работы и большую ответственность, принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность Главы города Ижевска, - отметил новый гендиректор «Корпорации развития Удмуртии».

Таким образом, претендентов на кресло мэра Ижевска осталось 19. Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы города состоится в ближайший понедельник - 15 октября.

Фото: vk.com/suntsovka

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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