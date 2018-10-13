О снятии своей кандидатуры с конкурса Константин Сунцов сообщил на своей страничке в социальных сетях.
— Сегодня принял предложение Главы Удмуртии Александра Владимировича Бречалова возглавить АО «Корпорацию развития Удмуртии». Должность серьёзная, работа предстоит огромная. Это полное сопровождение проектов внутренних и внешних инвесторов, предоставление существующих мер поддержки бизнесу в режиме «одного окна», повышение эффективности управления республиканским имуществом, реализация приоритетных инвестиционных проектов, - пишет Константин Сунцов.
Он также отметил, что теперь будет заниматься выводом товаров Удмуртии на рынок, разрабатывать маркетинговую стратегию управления ТОСЭРами, развивать туризм.
— Постараюсь оправдать высокое доверие Главы Удмуртии! Учитывая масштабность работы и большую ответственность, принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность Главы города Ижевска, - отметил новый гендиректор «Корпорации развития Удмуртии».
Таким образом, претендентов на кресло мэра Ижевска осталось 19. Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы города состоится в ближайший понедельник - 15 октября.
Фото: vk.com/suntsovka
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.