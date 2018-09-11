Заместитель главы Администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города будет курировать в администрации города вопросы экономики, планирования, инвестиций, информатизации, предпринимательства и потребительского рынка. Также он осуществляет общее руководство работой Управления экономики и развития города, Управления инвестиционного развития города и проектной деятельности, Управления по информатизации.
Напомним, что назначить советника главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Константина Сунцова на эту должность было предложено 27 августа на заседании правительства республики. Это предложение внёс временно исполняющий обязанности главы Ижевска Сергей Задорожный после того, как Константин Сунцов доложил об инвестиционных проектах региона. Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал это предложение.
На своей странице в Фейсбуке Константин Сунцов сообщил, что принял важное решение: «Впереди новые вызовы и цели, остаюсь на связи».
Справка «УП»
Константин Андреевич Сунцов родился 19 июня 1981 года в Ижевске.
Окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит».
Трудовую деятельность начал в 2004 году на ОАО «Ижсталь». С 2009 по 2014 годы работал в ООО «СМК», ООО «СМК-Феликс» в должности заместителя директора. С 2016 по 2018 годы был директором ООО «Арсенал».
Фото: Константин Сунцов
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