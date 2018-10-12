В рамках Форума «Сделано в Удмуртии» пройдет образовательная программа для представителей туристического бизнеса **30 октября в рамках Форума «Сделано в Удмуртии» пройдет образовательная программа для руководителей...

Форум «Сделано в Удмуртии» пройдёт в Ижевске с 30 октября по 2 ноября **30 октября в Ижевске начинает работу форум для предпринимателей «Сделано в Удмуртии». Насыщенная пр...

Делегация Удмуртии принимает участие в V Форуме регионов Беларуси и России **С 10 по 12 октября 2018 года в Могилёве проходит V Форум регионов Беларуси и России. В работе форум...