В ходе встречи Глава Удмуртии заявил о своём решении назначить Константина Сунцова генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики».
Фото izvestiaur.ru
Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии, сегодня, 11 октября, Александр Бречалов встретился с заместителем Главы Администрации г. Ижевска по экономическому развитию Константином Сунцовым.
В ходе встречи Глава Удмуртии заявил о своём решении назначить Константина Сунцова генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики».
Фото izvestiaur.ru
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