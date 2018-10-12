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Константин Сунцов назначен Генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики».

11 октября
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Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии, сегодня, 11 октября, Александр Бречалов встретился с заместителем Главы Администрации г. Ижевска по экономическому развитию Константином Сунцовым.

37 Константин Сунцов назначен Генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики».

В ходе встречи Глава Удмуртии заявил о своём решении назначить Константина Сунцова генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики».

Фото izvestiaur.ru

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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