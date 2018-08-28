Такое предложение озвучил временно исполняющий обязанности главы Ижевска Сергей Задорожный после того, как Константин Сунцов доложил на заседании об инвестиционных проектах региона. «У меня есть предложение: я бы хотел назначить Константина Андреевича исполняющим обязанности заместителя главы администрации Ижевска по инвестициям. У нас есть такая вакансия. Прошу вас поддержать моё предложение», - сказал он, отметив, что есть ряд проектов, которые нужно реализовывать и в городе. В пример Задорожный привёл содержание остановочных комплексов и проблему организации парковочных пространств.
«У меня нет возражений. Если вы видите, что вместе сможете сработаться, то я поддерживаю. Спасибо за такую позицию. Это ещё раз говорит о том, что мы друг друга слышим, и, в отличие от некоторых депутатов, нам не всё равно, что будет с Ижевском», - ответил на такое предложение Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Напомним, ранее Константин Сунцов участвовал в конкурсе на пост главы Ижевска. Но Гордума не смогла выбрать мэра из двух кандидатов, одним из которых был советник главы Удмуртии.
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