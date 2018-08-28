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Константин Сунцов будет назначен и.о. заместителя администрации Ижевска

27 августа
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Советника главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Константина Сунцова предложили назначить исполняющим обязанности заместителя главы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства республики.

2img 1021 Константин Сунцов будет назначен и.о. заместителя администрации Ижевска

Такое предложение озвучил временно исполняющий обязанности главы Ижевска Сергей Задорожный после того, как Константин Сунцов доложил на заседании об инвестиционных проектах региона. «У меня есть предложение: я бы хотел назначить Константина Андреевича исполняющим обязанности заместителя главы администрации Ижевска по инвестициям. У нас есть такая вакансия. Прошу вас поддержать моё предложение», - сказал он, отметив, что есть ряд проектов, которые нужно реализовывать и в городе. В пример Задорожный привёл содержание остановочных комплексов и проблему организации парковочных пространств.

«У меня нет возражений. Если вы видите, что вместе сможете сработаться, то я поддерживаю. Спасибо за такую позицию. Это ещё раз говорит о том, что мы друг друга слышим, и, в отличие от некоторых депутатов, нам не всё равно, что будет с Ижевском», - ответил на такое предложение Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, ранее Константин Сунцов участвовал в конкурсе на пост главы Ижевска. Но Гордума не смогла выбрать мэра из двух кандидатов, одним из которых был советник главы Удмуртии.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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