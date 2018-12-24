– Константин Сергеевич, сколько иностранных граждан, прибывших в Удмуртию в 2018 году, управление поставило на учёт? Сколько из них приехало на работу, учёбу, в туристических целях?
– За 9 месяцев 2018 года на миграционный учёт поставлено 36 479 иностранных граждан и лиц без гражданства. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года – 37 659. Из общего числа поставленных на учёт по месту пребывания (первично) 15 103 человека, в том числе по частным делам – 4238, на работу – 7001, учёбу – 862, в туристических целях – 1133, с другими целями – 1869.
Если говорить о структуре поставленных на миграционный учёт иностранных граждан и сравнивать её с показателями прошлых годов, то она остаётся практически неизменной на протяжении нескольких лет. Более 80 процентов прибывших в регион – это граждане – выходцы из бывших республик Советского Союза. Основные лидеры по количеству поставленных на учёт – граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Украины. Из стран дальнего зарубежья большинство составляют граждане Китая, Германии, Ирака, США, Кореи, Франции и Египта.
Начиная с 2012 года основной целью въезда, заявляемой иностранными гражданами при постановке на миграционный учёт, является осуществление трудовой деятельности – 40–50 процентов. За 9 месяцев 2018 года этот показатель составил 46,4 процента. До 2012 года основной целью въезда являлась частная.
– Насколько известно, в Удмуртии была практика содействия переезду иностранных граждан на постоянное место жительства. Работает ли республика сегодня в этом направлении?
– Да, работает. Скажу больше, на территории Удмуртии работает подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018–2020 годы» госпрограммы «Развитие социально—трудовых отношений и содействия занятости населения Удмуртской Республики». Реализация мероприятий подпрограммы – это один из рычагов привлечь в республику трудоспособное население, то, которое нам необходимо. Ведь не секрет, что ежегодно мы наблюдаем естественную убыль населения за счёт трудоспособного населения. Мало кто из студентов, уехавших учиться в крупные города, после окончания вуза возвращается в родную республику.
Подпрограмма заработала в августе этого года. С этого времени мы приняли уже 57 заявлений. Участникам программы предоставляются различные преференции: подъёмные, компенсация за уплату госпошлины и транспортных расходов. Участник программы может подать заявление за рубежом. Приехав сюда, получить разрешение на временное проживание, а затем в течение четырёх месяцев –гражданство Российской Федерации. Напомню, что лица, не являющиеся участниками программы, могут получить гражданство спустя минимум 5—6 лет после приезда.
В участии в подпрограмме заинтересованы муниципалитеты, и особенно сельские, где порой ощущается острая нехватка медицинских и педагогических кадров.
– Насколько граждане, прибывшие в Удмуртию, законопослушны?
– Среди них есть и законопослушные, и те, кто законы нарушает. Традиционно подразделения по вопросам миграции, а также комплексные силы полиции проводят ряд мероприятий по их выявлению. За 9 месяцев 2018 года за внешнюю миграцию, нарушение трудовой деятельности или режима пребывания к ответственности привлечён 1431 человек. Принято 116 судебных решений об административном выдворении (в 2017 году было 79), 62 в принудительном порядке с содержанием в Центре временного содержания, 75 решений о депортации (в 2017 году было 26), исполнено 61 решение (в 2017 году – 19). Как видите, наблюдается значительный рост показателей. Он связан с тем, что в июле 2018 года были приняты поправки к статье 72 Уголовного кодекса РФ, по которым год содержания в тюрьме, когда идёт предварительное следствие, зачли за два, а год в следственных изоляторах – за полтора. Поэтому получилось так, что те, кто должен был освободиться в 2019–2020 годах, вышли на свободу в 2018—м.
Один загранпаспорт – хорошо, два – лучше
– Будни сотрудников подразделений по вопросам миграции – это в том числе работа с документами. Как сегодня выдаются загранпаспорта?
– Сегодня в Российской Федерации граждане могут получить два вида загранпаспорта: документ нового образца, или биометрический заграничный паспорт, который содержит электронный чип, хранящий всю информацию о владельце, находящуюся на странице паспорта, и документ старого образца (без электронного носителя информации). Оба вида имеют равную законную силу, никаких ограничений по использованию его при выезде или въезде на территорию страны или за её пределами нет. Заграничный паспорт без электронной микросхемы не влияет на выдачу визы, так же как и документ, имеющий электронную информацию, не страхует его владельца от отказа в её выдачи. Удостоверение личности нового образца имеет явное преимущество – оно выдаётся на 10 лет, загранпаспорт без электронного чипа действителен только 5 лет после выдачи.
Минусом документа с электронным чипом является техническое отсутствие возможности внесения в него информации о детях до 14 лет. Такие сведения можно внести лишь в загранпаспорт прошлого поколения.
Подать документы на оформление загранпаспорта можно не только в подразделениях по вопросам миграции, но и в МФЦ и через портал госуслуг, то есть в электронном виде. Третий вариант удобен в плане того, что если человек уже зарегистрирован на портале и в личном кабинете содержится его информация, то, подавая документы на загранпаспорт, нужно внести только трудовую деятельность за 10 лет.
В завершение хочу призвать жителей республики планировать отпуск заранее. Кроме того, хочу напомнить гражданам, что перед покупкой путёвки нужно посмотреть срок действия загранпаспорта. Как правило, срок действия паспорта для выезда в иностранные государства должен составлять не менее 6 месяцев. Ни в коем случае нельзя оформлять путёвки, когда на руках нет оригинала загранпаспорта.
Больше информации вы можете найти на официальном сайте МВД по Удмуртской Республики: 18мвд.рф
Фото Сергея РОГОЗИНА
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