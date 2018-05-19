Мы решили вспомнить, как развивались события перед объявлением конкурса на должность директора фонда.
Проверка фонда
В мае – июне 2017 года Государственный контрольный комитет Удмуртии (аналог Счётной палаты России, которая занимается контролем расходования бюджетных средств) подвёл итоги проверки деятельности НУО «Фонд капитального ремонта» за три года с момента его основания. Фонд был основан в 2014 году решением Правительства Удмуртской Республики на основании параграфа 7 главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 178 Жилищного кодекса России. Фонд организует капитальный ремонт многоквартирных домов, для чего аккумулирует миллионы рублей, которые взимают с собственников жилья.
По результатам проверки сотрудники ГКК УР составили акт на 31 странице, куда внесли довольно много замечаний. После составления акта Фонд капитального ремонта и ГКК УР согласовали план исправления нарушений.
Марат Исмагилов, главный жилищный инспектор Удмуртской Республики, тоже сообщил о претензиях к деятельности фонда:
– У нас к Фонду капремонта в ходе проведенных проверок в предыдущие годы было много вопросов: как правило они нарушали процедуру в части работы с собственниками, когда было необходимо собственникам на общем собрании сделать предложение о необходимости выполнения работ с указанием объёмов и цены этих работ.
Так, фонд в начальный период своей деятельности не обеспечил выполнение функции технического контроля. Выявлены случаи, когда не проводилось техническое обследование многоквартирных домов. При недостатке средств на капремонт не инициировались переговоры с владельцами жилья о дополнительном финансировании или о привлечении заёмных средств. В итоге в ряде случаев некачественная подготовка техдокументации привела к нарушению сроков исполнения договоров, к их продлению, к неполному выполнению всего необходимого объёма работ. В результате этих действий некоторые инженерные конструкции в ряде «отремонтированных» домов в нормативное состояние приведены не были. А значит, и цели региональной программы капитального ремонта – создание безопасных и благоприятных условий проживания – по ряду объектов не достигнуты.
Исмагилов оговорился, что уже с начала 2017 года таких нарушений практически не было и процедура сдачи домов в последнее время соблюдается сотрудниками фонда достаточно строго.
Ещё одним нарушением, выявленным проверкой, стало то, что высший коллегиальный орган фонда, который управляет организацией ( далее ВКО. – Прим. ред.), оказался полностью зависим от руководства фонда. ВКО формировали в основном из сотрудников фонда, подчинённых директору – а это четыре из шести голосов. Впрочем, по словам Дмитрия Глебова, руководителя проверки со стороны ГКК УР, Министерство ЖКХ и энергетики Удмуртии всё же не упустило контроль над организацией:
– Министерство является главным распорядителем бюджетных средств по отношению к Фонду, который непосредственно распределяет деньги на финансирование самого фонда. Говорить, что отсутствует контроль в отношении фонда со стороны министерства ЖКХ тоже не совсем правильно. У них были совещания, и они согласовывают смету расходов.
В акте говорится, что на ремонт арендуемых фондом помещений было перерасходовано 355,2 тыс. руб. Эти деньги удалось сохранить для бюджета. Её просто не стали перечислять, так как на момент проверки оплата за ремонт была произведена ещё не в полном объёме.
Странности с арендой
Вместе с тем уже в ноябре 2017 года ГКК заинтересовался вопросом аренды помещений, которые занимает фонд. И вот тут вскрылись интересные подробности. Фонд располагается в трёх офисах по адресам: ул. Орджоникидзе, д. 57 (284 кв. м) и д.59 (265,9 и 165 кв. м). Договоры аренды этих помещений заключены в 2015–2016 годах сроком на 7 лет.
Сотрудники ГКК УР обнаружили, что Фонд капитального ремонта в 2017 году арендует помещения по цене 1030 рублей за квадратный метр, хотя анализ стоимости аренды офисных помещений показал, что она колеблется в интервале от 350 до 700 рублей за квадратный метр. В дальнейшем аудиторы выяснили, что на кадастровый учёт помещение по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 57 поставлено 29.12.2015 года – за 2 месяца до передачи их фонду. А право собственности на этот офис было оформлено 27.01.2016 года, то есть за 1 месяц до передачи их в аренду фонду. То есть кто–то очень удачно сдал свежекупленный офис без отделки за деньги бюджета и получил 4,2 миллиона рублей из бюджета на проведение ремонта.
Заинтересовавшись этим бизнес–успехом, аудиторы обнаружили собственника – ООО «Деталь», учредителем которого является Андрей Леонидович Смирнов, который в период заключения договоров аренды офисов официально работал директором Фонда капремонта Удмуртии. В ООО «Деталь» Смирнову принадлежит 100% доля. Светлана Михайловна Смирнова, согласно выписке из ЕГРЮЛ с сайта налоговой инспекции в ООО «Деталь», является директором этого предприятия.
Помещения по адресу: ул. Орджоникидзе, 59 в Ижевске принадлежат ООО ТД «Байкал», которым владеет и управляет Михаил Кузьмин, являющийся тестем Андрея Смирнова.
Всего же, по мнению специалистов ГКК УР, в результате действий руководства фонда неэффективно израсходованы, как минимум, 7 миллионов рублей.
Тогда контрольный орган Удмуртии направил материалы в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртии, а руководитель комитета Борис Сарнаев доложил об обнаруженной информации руководству республики с ремаркой: «В действиях Смирнова А.Л. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление полномочиями». – Прим. ред.)».
В ходе дальнейшего разбирательства Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртии, поначалу не усмотревшее в действиях Андрея Смирнова преступного умысла, было вынуждено продолжить расследование, когда Прокуратура Удмуртии вернула дело на доследование.
А уже 24 марта 2018 был арестован ставший в 2016 году и.о. директора Фонда капремонта Удмуртской Республики Алексей Горбунов. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере». Горбунов заключён под стражу на два месяца до 22 мая 2018 года.
Интересно, что на должность и.о. директора Алексей Горбунов был назначен Приказом Андрея Смирнова от 3 августа 2016 года. В тот же день Смирнов уволился с должности директора, а на следующий день, 4 августа 2016 года оказался принят на работу на должность первого заместителя директора, то есть своего бывшего подчиненного Горбунова. При этом Андрей Смирнов остался председателем высшего коллегиального органа фонда, который и руководит назначением руководства фонда.
Но с 4 августа 2016 года на всех документах, в том числе на финансовых, документах, связанных с арендой офисов, стояла подпись Алексея Горбунова.
Конкурс на нового директора фонда
3 ноября 2017 года Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов подписал распоряжение о проведении открытого конкурса на замещение должности директора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах республики.
Конкурсная комиссия провела квалификационный экзамен кандидатов в форме компьютерного тестирования. Вопросы теста касались трудового права, бухгалтерского права, уголовного права, Жилищного кодекса, Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса. Для ответа на 50 вопросов теста давалось 30 минут, при этом, чтобы пройти во второй этап, необходимо было правильно ответить на 45 из них. Из всех претендентов, сумевших сделать это, комиссия выбрала Диану Новомейскую – начальника управления жилищного хозяйства Минстроя Удмуртии.
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