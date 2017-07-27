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Конгресс как место для дискуссий

23 июля
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Крупнейший форум в области антропологии и этнологии собрал в Ижевске более 700 ученых и экспертов из более чем 20 стран мира.

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Вопросы межнационального значения в нашей стране являются неотъемлемой частью государственной политики и ключом к управлению обществом. Конгресс традиционно проходит в режиме биеннале в разных городах России с 1995 года раз в два года.

С 3 по 6 июля Удмуртия принимала XII Конгресс антропологов и этнологов России. В работе 8 симпозиумов, 52 секций и 2 круглых столов участники общественно-научного события российского и международного значения представили положительные практики и методы гармонизации межнациональных отношений в современных многонациональных обществах.

В ходе конгресса были затронуты такие темы, как история, историография и перспективы этнологической науки, методы и технологии этнологических и антропологических исследований, физическая антропология, феномены идентичности и стереотипов, новые темы и подходы в антропологии и этнологии, этнокультурные аспекты миграционных процессов, этнокультурная специфика регионов России, культурное наследие и современность.

Дискуссии развернулись на различных площадках Ижевска. Одной из наиболее интересных и содержательных по форме выступлений стала работа секции «Этнографическое краеведение и этномузеологическое наследие России и стран СНГ», проходившая на базе архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай».

– На площадке музея-заповедника обсуждались вопросы, связанные с развитием музейного дела в России и за рубежом в этнографическом контексте, – комментирует член оргкомитета по проведению конгресса в Удмуртской Республике, заместитель директора Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН, член Русского географического общества Александр Юрпалов. – Вниманию собравшихся было представлено более 40 исследовательских тем. Большая часть из них была посвящена теме сохранения, изучения и использования музейных предметов, а также проблемам музеефикации пространства.

Музейное дело в Удмуртии было представлено докладами сотрудников Национального музея им. Кузебая Герда, архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай», Удмуртского государственного университета. Ими была затронута тема «Татары и тюркоязычные народы Удмуртской Республики», «Народная медицина удмуртов: музейные практики и вопросы экспонирования», «Опыт историко-этнографического исследования культуры русских удмуртов (на примере деревни Мужвай Завьяловского района Удмуртской Республики).

Организация дискуссионной площадки подобно конгрессу позволяет решать и обсуждать проблемы не узким кругом специалистов, а привлекать к диалогу коллег из разных отраслей, достигая комплексного подхода и всестороннего обзора поднимаемых тем.

Антропологию и этнологию нельзя рассматривать в отрыве от общества, производства, экономики, так как эта составляющая присутствует в любой деятельности человека, а устойчивое развитие территорий без человеческого фактора и гармонии в межэтнической сфере невозможны.

Не случаен выбор Удмуртской Республики в качестве принимающей стороны такого масштабного в рамках России научно-просветительского и культурного мероприятия. Удмуртия известна как регион устойчивого социально-экономического развития, с благополучной ситуацией в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и ярко выраженной национальной финно-угорской этнокультурной спецификой.

Социальная миссия конгресса заключается в разработке стратегических решений для дальнейшей гармонизации межэтнических отношений в Российской Федерации и совершенствовании государственной национальной политики, приумножении и сохранении человеческого капитала, развитии межрегиональной дискуссионной площадки для общения в новом формате профессионального сообщества, органов власти и управления.

Об актуальном и самом что ни на есть музейном вопросе – проблеме «этнографичности» и «этничности» музейного предмета рассказал представитель Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург) Дмитрий Баранов. Сотрудники Российского этнографического музея затронули такие темы, как роль музея в сохранении этнического самосознания в иноэтничной среде (по материалам экспедиции в Тараклийский район Республики Молдова), потенциал «украинских» фотоколлекций в собрании Российского этнографического музея, «краеведческий метод» в этнографии, этнографическая экспозиция как инструмент моделирования общественного мнения при геополитических сдвигах, музейное дело в контексте государственной программы изучения и модернизации кустарных промыслов Российской империи.

Особый интерес вызвали доклады о фондовом собрании Чечено-Ингушского республиканского краеведческого музея, об этапах развития музейного дела в Республике Бурятия и Забайкальском крае, культурном наследии и проблемах музеефикации в Кабардино-Балкарской Республике, этнографическом краеведении Верхневолжья в первой трети XX века, о проблемах сохранения фондов в сельских и школьных музеях (на примере Республики Башкортостан), о принципах типологизации этнографических коллекций (по материалам коллекций кумганов Национального музея Республики Татарстан), о сохранении культурного наследия и подготовке музеологических кадров в современной России, о деятельности музеев Республики Казахстан и многие другие исследования.

Конгресс прошел под эгидой Ассоциации антропологов и этнологов России и при поддержке Правительства Удмуртской Республики, Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения РАН, Удмуртского государственного университета, Федерального агентства по делам национальностей.

Президентом Ассоциации антропологов и этнологов России с 2015 по 2017 год являлся доктор исторических наук, профессор РАН, научный руководитель Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН, депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Егорович Загребин.

Фото: Леонид Гонин

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Автор статьи

Степан ПЕРМЯКОВ Все материалы этого автора

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