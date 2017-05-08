«Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука». Ситуация, описанная в знаменитой басне, схожа с той, что сложилась сегодня в Якшур-Бодьинском обществе охотников и рыболовов. О непростых взаимоотношениях членов охотобщества, проблемах, которые сегодня тормозят его развитие, корреспонденту «Удмуртской правды» рассказал член общества, охотник с большим стажем Александр Ситников.
За семью замками
По словам Александра Владимировича, охотобщество работает для удовлетворения интересов определенного круга людей. И если в ближайшее время ситуация не изменится, ему придет конец.
– Я не против Бабайлова (Александр Иванович Бабайлов, председатель Як.-Бодьинского охотобщества. - Прим. ред.), но пусть он работает для общества в целом, а не для отдельной привилегированной группы, - говорит Александр Ситников.
Те 15 лет, что Бабайлов на посту председателя, видимого результата не дали, считает Ситников, и приводит аргументы в пользу своего мнения.
– Напрочь запустили работу с первичными охотколлективами, большинство членов не знают, сколько их, кто в них входит, охотники не знают своих председателей. Я как член общества не раз обращался к Бабайлову с просьбой показать списки, чтобы узнать, кому, сколько и по какой цене выдают лицензии на добычу зверей. В ответ лишь слышу: «Тебя это не касается». Как же не касается, ведь я член общества, исправно плачу взносы и имею право знать, что сделано в обществе, на что тратятся мои деньги!
Александр Ситников говорит, что «люди бегут из общества», они устали от непонимания и несправедливости, от заоблачных цен на лицензии.
– У рядовых охотников нет никаких льгот. В Якшур-Бодьинском охотобществе не проводятся социальные мероприятия - соревнования по рыбной ловле, стрельбе, которые могут сплотить коллектив и создать по-настоящему товарищескую атмосферу. Здесь не занимаются собаководством. К тому же общество на протяжении последних лет работает в убыток.
Поучитесь
При этом Александр Ситников не просто критикует, но и приводит пример того, как может успешно развиваться охотобщество. Як.-Бодьинскому председателю стоило бы поучиться у коллеги из Игринского района, считает Ситников. Игринский председатель охотобществаСергей Юрлов, по его мнению, на «отлично» организовал и взаимодействие с первичками, и проведение социальных мероприятий. Но самое главное, здесь работают открыто и честно.
– Когда я приехал к Сергею Анатольевичу Юрлову и мы начали разговор, он первым делом показал мне устав, списки первичных коллективов. Рассказал, что они постоянно обновляются, если, допустим, охотник не платит взносы и уже не является членом коллектива. Регулярно проходят собрания, где председатели первичек докладывают о проделанной работе.
Что случилось с обществом?
То, что в Якшур-Бодьинском охотобществе не все ладно, подтверждает и Андрей Сапегин, член общества с 1976 года. Андрей Витальевич тоже считает, что председателю и его правлению нет никакого дела до простого охотника.
– В обществе не работает ни одна секция, в том числе кинологическая. Охотники, у которых есть собаки, на соревнованиях выступают за другие районы. За это они получают соответствующее вознаграждение, лицензии на кабанов и лосей.
Андрей Сапегин при трех предыдущих председателях был членом правления. Он говорит, что с тех пор общество изменилось до неузнаваемости. От былой открытости и прозрачности в работе не осталось и следа.
– Исправить сложившуюся ситуацию могут только сами члены общества, - говорит Сапегин. - Для этого необходимо внести изменения в устав. Но сделать это можно лишь раз в пять лет на конференции общества. К тому же вносить поправки могут только делегаты конференции, большинство которых как раз и поддерживают политику ныне председательствующего Александра Бабайлова. Такой вот замкнутый круг.
Старый новый председатель
Почему Якшур-Бодьинскому охотобществу не нужен новый руководитель
Что такое конференция охотобщества и какие страсти там кипят, нам посчастливилось увидеть воочию. 8 апреля в здании як.-бодьинской администрации члены общества подвели итоги прошедшей пятилетки и выбрали нового председателя.
Столь нервно напряженного диспута еще не доводилось видеть. На протяжении всей конференции казалось, что вот-вот у кого-то не выдержат нервы и в ход пойдут не только эмоционально окрашенные слова, но и, не дай бог, кулаки. Члены общества, которым выделили место на стульчиках «в сторонке», то и дело бросали резкие, а то и провокационные вопросы в адрес председателя и делегатов за столом президиума. У людей накопилось так много вопросов, что им не терпелось выяснить, когда же начнется работа с первичками, куда уходят их деньги и когда, наконец, правление начнет слышать простого охотника?
Будущее за сединами
На фоне разгоряченных мужиков заметно выделялся Александр Бабайлов. Вообще - Александр Иванович казался уставшим и немного потерянным. От своих дум он отвлекался лишь в те минуты, когда к нему обращался председатель конференции Владимир Груздев, который не в пример Бабайлову был словоохотлив и активен.
В конце размеренного получасового выступления о работе правления, перечисления всего того хорошего, что было сделано за последние годы, спокойный Александр Иванович вдруг неожиданно резко, в духе советских партсобраний выразился в адрес молодых охотников.
– Чтобы не повторить участь некоторых охотхозяйств, нужно подойти к выбору председателя правления с трезвой головой. Посмотреть, кто стоит за кандидатом. Убеленная сединой старая гвардия, заслуженные члены общества, руководители, хозяйственники или молодежь, которая не разбирается в хозяйственной деятельности, у которой амбиции выше головы, и коммерсанты, которые пытаются в корыстных целях пробраться в руководство общества, преследуют личные интересы, а не интересы рядовых членов общества.
И смех и слезы
Во время обсуждения председательского доклада «убеленная сединой старая гвардия» молчала, зато вопросы посыпались от «амбициозной» молодежи и других членов общества из зала.
– Почему не ведется работа с охотничьими собаками?
– Как хозяйство сработало за последний период вашего правления? С убытком или доходом?
– Почему падает численность членов общества?
– Какова степень износа транспортных средств?
– Как объясните двойные затраты на гидротехническое сооружение?..
Почти каждый такой вопрос комментировался или корректировался Владимиром Груздевым, который ссылался на то, что они задаются некорректно или не совсем правильно.
Порой из-за этого возникали комичные ситуации. В конце концов кто-то из охотников не выдержал и спросил:
– Вопросы задаются Бабайлову, почему отвечает председатель собрания?
– Я как секретарь правления в курсе этих событий. Прошу учесть, что Александр Иванович несколько косноязычен, выступать не привык, привык делом заниматься. Поэтому, чтобы вам было понятно, я комментирую. Это не запрещено. Тем более я еще действующий секретарь правления и несу общественную ответственность за деятельность правления и председателя.
– За председателя несете ответственность?
– Мы все повязаны ответственностью. Он только служебной, а я общественной.
– А сам председатель несет за себя ответственность?
– Александр Иванович, отвечай, несешь за себя ответственность?
Тут уж бедный председатель совсем замешкался.
Господа-пользователи
Потом были прения. Естественно, одна сторона защищала председателя, другая - высказывала недовольство. Несколько охладил пыл тех и других Виктор Вахрушев, главный специалист-эксперт управления охраны фауны Минприроды. Виктор Михайлович без особых эмоций, но довольно резко отозвался о работе нынешнего правления охотобщества.
– Не берусь комментировать услышанное здесь. Но в глаза бросаются два лагеря. Одна сторона работает, другая отмалчивается. С чем это связано? Есть над чем подумать и председателю, и правлению, и совету. Считаю абсолютно недостаточной работу по охране охотничьих угодий и контролю над охотой. Неоднократно я обращался к правлению, чтобы изучили опыт работы Игры, где по одному звонку Юрлова на дороги ночью выходит от 12 до 17 экипажей машин. Но этот вопрос не решается. Вы забыли свою обязанность, которая прописана у вас в уставе и долгосрочной лицензии, - охрана объектов животного мира. Вы превращаетесь, господа, в пользователей.
Чуть позже, после выступления кандидатов в председатели (их было двое, Александр Бабайлов и Андрей Агафонов, старший охотовед Лозинского охотхозяйства. – Прим. ред.) Виктор Вахрушев, уже не скрывая эмоций, обратился к делегатам.
– В выступлении одного из кандидатов я не услышал и слова о тех проблемах, которые я затронул в своем первом выступлении. Странно видеть ваше равнодушное отношение к этим вопросам. Видимо, вас все устраивает. Делегаты, что вы сидите, уткнув носы в стол? Где ваша гражданская совесть? Я не агитирую, я констатирую факт. Создается впечатление, что кому-то что-то обещали, кого-то все устраивает.
Решение должно быть на самом деле взвешенным. Вы определяете политику общества на следующие пять лет, а, возможно, и дольше. Подойдите к решению вопроса взвешенно.
Непоколебимы
Почти пятичасовая конференция завершилась выборами председателя. Им снова стал Александр Бабайлов. Да и стоило ли сомневаться, что будет так, а не иначе. Убеленную сединами старую гвардию ничто не убедило: ни доводы Виктора Вахрушева, ни выступление другого претендента на пост председателя, старшего охотоведа Лозинского охотхозяйства Андрея Агафонова, на которого члены общества делали большую ставку. Результаты работы Агафонова впечатляют. За несколько лет он увеличил поголовье кабанов на своем участке с 3 до 80, наладил работу с охотничьими бригадами. Контроль в Лозинском хозяйстве жесточайший, говорят охотники. Андрей Анатольевич знает, кто, где и когда выстрелил. Он грамотно контролирует весь процесс. По весне в его хозяйстве из-под снега не вытаивают трупы, как это нередко бывает в угодьях Як.-Бодьинского охотхозяйства.
Но правлению районного охотобщества, сегодня, похоже, не нужен толковый и активный председатель. И неудивительно, ведь он может раз и навсегда сломать привычный уклад жизни и, не дай бог, потеснить с пригретых мест.
Фото: om-saratov.ru
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