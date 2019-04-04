Наступления лета мы всегда ждем с особым волнением. Всё вокруг расцветает, становится тепло, можно часами гулять по паркам и городу, выезжать на природу. Но с наступлением весенне-летнего сезона возникает и множество переживаний относительно активизации клещей, которые являются переносчиками многих инфекционных заболеваний, самое коварное из которых – клещевой энцефалит.
Ежегодно весной и летом нам приходится сталкиваться с укусами клещей и возможностью заражения клещевыми инфекциями, чаще всего боррелиозом (болезнь Лайма), иногда энцефалитом. Хочется напомнить вам, что в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – Территориальная программа ОМС) лицам, имеющим полис обязательного медицинского страхования, помощь оказывается бесплатно при удалении присосавшегося клеща и при заболевании клещевым энцефалитом и боррелиозом как амбулаторно, так и в стационаре. Лабораторное исследование удалённого клеща на наличие возбудителей клещевых инфекций не входит в рамки Территориальной программы ОМС, следовательно, оплате за счёт средств обязательного медицинского страхования не подлежит. Если присасывание клеща произошло и человек не привит, вводят «иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита».
В нашем регионе экстренная (по факту укуса клеща, в т.ч. без его обследования) профилактика иммуноглобулином против клещевого вирусного энцефалита за счёт средств обязательного медицинского страхования на бесплатной основе предусмотрена детям до 18 лет. Для этого дети, пострадавшие от укуса клеща, могут обратиться в рабочие часы в детскую поликлинику по месту жительства, а в вечернее, ночное время, праздничные и выходные дни – в приемный покой детского инфекционного отделения стационаров БУЗ УР «ГКБ №4 МЗ УР», БУЗ УР «ГКБ №6 МЗ УР», БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» в г. Ижевске и в другие детские инфекционные отделения районных больниц республики.
Граждане старше 18 лет в амбулаторных условиях приобретают иммуноглобулин с целью экстренной профилактики клещевого энцефалита в аптечной сети за счёт собственных средств.
Напомним, что при обнаружении клеща необходимо его вытащить защищёнными руками. После этого поместить его в ёмкость, в которую должен проникать кислород, иначе клещ задохнётся и обследовать его на наличие инфекций будет невозможно. При обращении в микробиологическую лабораторию необходимо дать информацию о дате и территории, на которой произошло присасывание клеща (регион, область, населенный пункт), оставить свой контактный телефон. Если человек не привит и в клеще найдены возбудители клещевого энцефалита, то в течение 72 часов необходимо ввести иммуноглобулин или принять курс профилактического лечения антивирусными препаратами.
При положительном ответе на другие клещевые инфекции необходимо пройти курс антибиотикопрофилактики и наблюдение в медицинской организации.
При возникновении осложнений и инфекционного заболевания, вызванного укусом клеща, его лечение проводится по полису ОМС.
Необходимо помнить, что наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита и важнейшей мерой его профилактики является вакцинация. С марта по сентябрь ежегодно функционируют прививочные кабинеты на базах поликлиник.
Если Вы считаете, что ваши права при получении медицинской помощи по полису ОМС нарушены, необходимо обращаться в свою страховую компанию (координаты указаны на полисе ОМС) или по телефону единого контакт-центра в сфере ОМС в Удмуртской республике 8-800-301-33-37 (звонок бесплатный).
На правах рекламы. Лиц. ОС № 3978-01 от 15.05. 2015 г.
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