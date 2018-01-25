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«Комсомолец Удмуртии» на страницах «Удмуртской правды»

24 января
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К 100-летию комсомола газета «Удмуртская правда» делает уникальный проект – возрождает на своих страницах – молодёжную комсомольскую газету – «Комсомолец Удмуртии».

25 01 20 (1) «Комсомолец Удмуртии» на страницах «Удмуртской правды»

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи – имел свой печатный орган. В нашей республике с 1921 года выпускалась газета «Комсомолец Удмуртии», которая рассказывала о делах и жизни передовой молодёжи. Редакция газеты «Удмуртская правда» решила возродить на своих страницах молодёжку, чтобы, как и в прежние времена, публиковать материалы о комсомоле и его большом юбилее под привычным для комсомольцев логотипом их фирменной газеты.

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