ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи – имел свой печатный орган. В нашей республике с 1921 года выпускалась газета «Комсомолец Удмуртии», которая рассказывала о делах и жизни передовой молодёжи. Редакция газеты «Удмуртская правда» решила возродить на своих страницах молодёжку, чтобы, как и в прежние времена, публиковать материалы о комсомоле и его большом юбилее под привычным для комсомольцев логотипом их фирменной газеты.
«Комсомолец Удмуртии» на страницах «Удмуртской правды»
24 января0
К 100-летию комсомола газета «Удмуртская правда» делает уникальный проект – возрождает на своих страницах – молодёжную комсомольскую газету – «Комсомолец Удмуртии».
«Комсомолец Удмуртии» на страницах «Удмуртской правды»
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