Главная » Общество » Коммуникатор для слепоглухих

Коммуникатор для слепоглухих

18 апреля
0

Информационные технологии не обошли стороной и полностью слепоглухих. Пользоваться современными компьютерами незрячим и слабовидящим людям позволяет брайлевский дисплей. С прошлого года он включён в список технических средств реабилитации, предназначенных для людей с одновременным нарушением зрения и слуха. Вместе со специалистами разбираемся, как получить средство реабилитации.

Дисплей Брайля одновременно служит средством ввода и вывода: всю информацию человек получает и принимает через рельефно-точечный шрифт. Устройство вместе с программным обеспечением экранного доступа предоставляется бесплатно, за счёт федерального бюджета.

Как рассказала руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Удмуртской Республике Екатерина Мухаметгалеева, для начала человеку с патологией зрения и слуха нужно обратиться к своему лечащему врачу. Он оформит направление в Бюро медико-социальной экспертизы, где специалисты скорректируют индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА): внесут в неё брайлевский дисплей и программное обеспечение экранного доступа.

Однако есть важное условие для такой коррекции ИПРА – необходимо, чтобы слепоглухой человек знал шрифт Брайля и умел пользоваться брайлевским дисплеем. Обучиться этому можно в библиотеке для слепых, которая находится в Ижевске. После включения устройства в ИПРА его можно получить в Фонде социального страхования.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

К середине следующей неделе в Удмуртии потеплеет до +18 градусов
19 апреля
В ближайшие дни в республике не ожидается осадков....
Планёрка с Фаилем Ибрагимовым: «Когда будет похоронен последний солдат?»
19 апреля
**В реакции поговорили о тридцатилетней истории поискового движения в Удмуртии, воспитании патриотизм...
19 апреля крупнейшие IT-компании Ижевска соберут студентов Ижевска на “Ночь карьеры в IT”
19 апреля
**Вечером 19 апреля во Дворце детского (юношеского) творчества состоится «Ночь карьеры в IT» – уникал...
Выставка «Удмуртия – территория развития» пройдет в Ижевске
19 апреля
Она приурочена к празднованию 60-летия Союза журналистов Удмуртии....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо