Дисплей Брайля одновременно служит средством ввода и вывода: всю информацию человек получает и принимает через рельефно-точечный шрифт. Устройство вместе с программным обеспечением экранного доступа предоставляется бесплатно, за счёт федерального бюджета.
Как рассказала руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Удмуртской Республике Екатерина Мухаметгалеева, для начала человеку с патологией зрения и слуха нужно обратиться к своему лечащему врачу. Он оформит направление в Бюро медико-социальной экспертизы, где специалисты скорректируют индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА): внесут в неё брайлевский дисплей и программное обеспечение экранного доступа.
Однако есть важное условие для такой коррекции ИПРА – необходимо, чтобы слепоглухой человек знал шрифт Брайля и умел пользоваться брайлевским дисплеем. Обучиться этому можно в библиотеке для слепых, которая находится в Ижевске. После включения устройства в ИПРА его можно получить в Фонде социального страхования.
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