Сегодня жители Ижевска платят за тепло в течение года не «по факту», а оплачивают расчётный объём этого ресурса, определённый по среднемесячному значению прошлого года. Тем временем общедомовые приборы учета (ОДПУ), стоящие почти в каждом доме, считают реально потреблённые гигакалории. Если жильцы заплатили за тепло больше, чем реально потребили, им возвращают переплаченные деньги. Но если тот или иной дом потребил тепла больше, чем оплатил, жильцам придётся доплатить. Это и называется перерасчётом.
Холодная зима восемнадцатого
Процедура эта вполне законная и проводится ежегодно. Так, по данным Управления ЖКХ Ижевска, сегодня в городе более 3400 многоквартирных домов, из них 2900 подключены к централизованной системе отопления. В апреле их жильцы получат квитанции с корректировкой платы за отопление за 2018 год. Пересчитают плату по итогам года не только ресурсоснабжающие организации, но и управляющие компании и ТСЖ, которые выступают поставщиками услуги и самостоятельно начисляют плату за тепловую энергию.
Знак корректировки также ежегодно меняется как с плюса на минус, так и обратно. Причина – в действующей методике расчёта платы за отопление, установленной Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ № 354 от 6.05.2011 года. Оно обязывает поставщика коммунальных услуг начислять плату за отопление по среднемесячному значению прошлого года.
– На территории Удмуртии принят порядок оплаты в течение календарного года, – поясняет главный менеджер отдела продаж тепловой энергии Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Корытко. – Исключение составляют Воткинск и Можга: в 2017 году эти города перешли на систему оплаты за тепло «по факту». В остальных городах и районных центрах ежемесячно в течение года выставляется равная величина объёма тепловой энергии на отопление. При наличии в многоквартирном доме общедомового узла учёта его величина определяется как среднемесячный объём за прошлый год. То есть он напрямую зависит от того, какой была предыдущая зима: тёплой или холодной, как долго продолжался отопительный сезон. Средняя температура наружного воздуха за 2018-й отопительный зимний период, по сравнению с 2017-м отопительным периодом, была ниже (холоднее), соответственно, тепловой энергии для обогрева домов было затрачено больше.
Неисправные теплосчётчики и щели в окнах
Однако это совсем не значит, что по всем многоквартирным домам Ижевска корректировка по отоплению будет положительной. Помимо температуры наружного воздуха на объём тепловой энергии, необходимой для обогрева дома, также влияют тепловые потери из-за не утеплённых оконных проёмов, дверей, состояние наружных стен дома, наличие щелей, трещин и т.д. То есть чем внимательнее жители относятся к общедомовому имуществу, чем эффективнее проводимые УК энергосберегающие мероприятия, тем ниже потребление домом тепловой энергии, следовательно – ниже корректировка.
Ещё один фактор, который влияет на увеличение суммы доначислений – неработающий в течение нескольких месяцев общедомовой прибор учёта. - При отсутствии данных общедомового прибора учёта тепловой энергии более трёх месяцев расчёт производится по следующему алгоритму – за первые три месяца берутся данные по среднемесячному потреблению, с 4-го месяца расчёт идет по нормативу. То есть если в тёплые месяцы прибор учёта в доме не работал, то такой расчёт будет не в пользу жильцов. А винить в этом нужно свою управляющую компанию, которая обязана следить за работой общедомовых приборов учёта, – подчеркнул Алексей Корытко.
Кому плюс, кому минус
В энергосбыте на вопрос о том, сколько будет начислений в «плюс», а сколько в «минус», отвечают прямо – мы не будем гадать. Будут и доначисления, и возвраты. Суммы будут разные, от 20 до 100 рублей за квадратный метр, в отдельных случаях может быть и больше. Всё зависит от того, какая была погода за окном, как обстоят дела в доме с энергосбережением и какие данные передала управляющая компания.
– Особенно внимательно к корректировке стоит отнестись тем жителям, которые переходили на прямые расчёты в течение 2018 года, или наоборот, на расчёты через управляющие компании, – сказал Алексей Корытко. – Жителям этих домов корректировки придут и от энергосбыта, и от управляющей компании. И если, например, в платёжке от нас указана корректировка в «минус», а от УК в «плюс», или наоборот, то это не означает, что одни добрые, а другие злые. Это означает лишь то, что в период проведения корректировки потребление тепла было больше или меньше. Простой пример. Если на первую половину 2018 года дом был на прямых расчётах с энергетиками, а потом перешёл к управляющей компании, то естественно, что в платёжке от энергосбыта будет доначисление платы, так как отопительный сезон в первой половине года был почти до середины мая (4,5 месяца), а начало 2018 года было холодным. А вот в платёжке от УК с большой вероятностью будет «возврат», так как осенью отопительный сезон начался фактически с середины сентября, то есть длился 3,5 месяца, холодных дней было немного. Фактическое потребление тепла было меньше, поэтому и корректировка в «минус».
Не обжечься на счетах
Ещё с конца марта Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» начал выкладывать на своём сайте и рассылать в управляющие компании данные предварительного расчёта корректировки за тепло за 2018 год. Делалось это для того, чтобы жители могли ознакомиться с итоговыми цифрами и предъявить претензии, если они с ними не согласны.
– Все данные для проведения расчетов мы получаем от управляющих компаний, – говорит Алексей Корытко. – Они предоставляют нам данные как по объёмам потреблённой домом тепловой энергии, так и по площади жилых и нежилых помещений. На сайте компании уже есть таблица с предварительным расчётом. Жители могут посмотреть и обратиться в свою УК за разъяснениями, а также внести изменения в данные, передаваемые для проведения корректировки.
Но в любом случае при расчётах за отопление важно понимать, что жильцы рассчитываются за то количество ресурса, которое они фактически потребили в доме; больше, чем объёмы, фиксируемые общедомовым теплосчётчиком, энергетики к оплате не предъявляют. Да и узел учёта, который установлен в доме, считает тепло, но не экономит его. Для получения экономии необходимо проводить в доме мероприятия для энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Например, существенно помогает сэкономить на счетах за тепло узел погодного регулирования, которым оснащают ОДПУ. А чтобы дом его не терял, необходимо утеплять подвалы, подъезды и чердаки, провести промывку систем отопления и её регулирование. Все эти мероприятия можно и нужно провести совместно со своими управляющими компаниями.
Выход есть – платить по факту
Однако решить проблему перерасчётов раз и навсегда поможет только переход на плату за тепло по фактическому потреблению. Ежемесячные квитанции за тепло должны выставляться гражданам исходя из показаний теплосчётчика. Это не только сделает ненужной корректировку, но и позволит жёстко контролировать работу прибора учёта, который не всегда работает корректно. Правда, при такой системе оплаты счета за тепло в зимние месяцы могут вырасти в разы. Всем ли будет это по карману?
Решение переходить или нет на оплату за тепло «по факту» должны принимать муниципальные власти. Такое право у них есть. При этом они должны согласовать его с населением: провести собрания в домах или организовать опрос населения, провести публичные слушания, то есть выяснить, что думают об этом люди. Определиться с выбором нужно за год до нововведения. Чтобы перейти на новую систему оплаты в 2020 году, решение нужно принять до 1 октября 2019-го.
Данные по среднемесячной температуре наружного воздуха появляются первого числа месяца, следующего за отчётным. На сайте http://prm-tr01:7777 выкладывается документ с печатью Гидрометцентра, подтверждающий фактическую температуру наружного воздуха.
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