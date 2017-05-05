В Ижевске в минувшее воскресенье в одном из домов разрушилась карнизная часть крыши. Каким-то чудом жильцы не пострадали. Теперь их балконы завалены грудой кирпичей. Кажется, жители совсем не удивились такому повороту событий. Они уже на протяжении нескольких лет наблюдают за тем, как их дома разваливаются по частям.
Жители домов №№ 124, 126 и 128 по Воткинскому шоссе уже давно жалуются на состояние зданий. Собственники уверены, что их дома нужно признать аварийными, потому что капитальный ремонт ситуацию не спасет.
Аварийный, но жить можно
Куда только не писали жалобы жильцы этих злополучных домов: и в управляющие компании, и в администрацию района, и в Минстрой, и главе республики. Ответ приходил один и тот же: в ситуации разберемся, поможем с ремонтом. Вот только все и заканчивалось этими отписками. Кажется, общаться с такими активными гражданами власти не привыкли. Проще с теми, кто о своих проблемах не кричит, сам по себе пытается с ними справиться. Но порой силы на самостоятельную борьбу заканчиваются, терпение лопается, возмущение возрастает.
— Многие управляющие компании отказываются обслуживать наши дома. Нас передают от одной организации к другой. Сейчас с нами работает группа компаний «Единая УК». Но особых продвижений не видим, - рассказывает Людмила Стерхова, старшая по дому № 126, - Говорят, что мы должны ремонтировать дома за свои деньги, так как это наша собственность. Но для нас привести в порядок крышу, подвал, фасад – это непосильная ноша. Мы ежемесячно платим за капитальный ремонт. Но пока накопится нужная сумма, пройдет еще лет пять. И будет ли наш дом цел к тому времени?
— А надо ли вообще делать капитальный ремонт? Вбухивать в эти развалюхи столько денег! – недоумевает жительница дома Галина Шердакова. - В 2014 году мы пригласили сотрудников МУП СПДУ для того, чтобы они провели техническую экспертизу дома. В результате они признали наш дом изношенным на 69%. Он не пригоден для жилья. Но в администрации Индустриального района решили, что нам здесь еще можно пожить несколько лет. По плану нас переселят только в 2035 году.
В положении «О признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» указано: для признания аварийным дом должен быть изношен на 70%. Получается, что для радикального решения о сносе не хватило одного процента. С тех пор прошло три года, за этот промежуток времени здание изветшало еще сильнее.
Из официального заключения экспертизы:
Ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом или отдельными его частями эксплуатационных характеристик, приводящего к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций, является основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания.
— Сейчас я собираю с жильцов деньги на новую экспертизу. Она стоит около 90 тысяч рублей. Это наш единственный шанс. А пока выживаем, как можем, - говорит Людмила. – Пять лет назад, когда мы покупали эту комнату, нам сказали: дом поставят на капитальный ремонт, подъезды отремонтируют. И мы с мужем обрадовались, думали, что нам повезло. Мы обжились здесь, вскоре у нас родился сын. А обещанных изменений так и нет. Однажды я делала в квартире уборку и заметила, что обои отклеиваются. Потянула за уголок, а они все разом от стены отлетели. На их месте была сплошная чернота. Я начала паниковать: неужели мой ребенок дышит этой плесенью. Купила разные противогрипковые растворы, обработала ими стены, заново поклеила обои. Через некоторое время все вернулось на круги своя. От плесени никак не избавиться. Ею заражен весь дом.
— Пройдемте, покажу, что у меня в комнате творится, - обращается к нам другая жительница дома. – Пол весь прогнил. Пришлось подложить на место дыры доску. Звонила в управляющую компанию, они говорят: «Купите материал да прибейте». А куда я должна приколотить? В землю, что ли? Фундамента уже почти нет.
И правда, земля с полом почти сравнялись. Неудивительно, что весной и осенью вода струится из всех щелей.
— Топит нас постоянно. Под нашим домом проходят трубы. Если где-то случается авария, то в первую очередь мы страдаем. Пар поднимается аж до четвертого этажа. Бери веник и парься. И смысл делать ремонт, если очередной пареж уничтожит все наши труды?
Страдают не только хозяева комнат на первом этаже. Буквально на днях жительницу четвертого этажа чуть не покалечили обломки крыши.
— Вышла на балкон, чтобы белье развесить. Сверху кирпичи повалились. Пролетели рядом со мной. Вышла на улицу и увидела, что карнизная часть обвалилась. Только потом до меня дошло, что это могло закончиться летальным исходом, - рассказывает Светлана Решетникова. – Из-за таяния снега в конце февраля мы сидели в комнате с зонтами. А ночевать с двумя детьми уходили на общую кухню. Хоть бы крышу поскорее поменяли!
Звезды так сошлись
Впечатлило нас и состояние подъездов: кирпичи обрушились, краски и подавно нет, а в одной из стен зияет огромная дыра. Жители подъезда проявили смекалку и залатали эту пробоину старыми куртками да ненужными матрасами. Впервые вижу, чтобы лестница в пролете на первом этаже уходила в землю - никакого отступа нет.
Детская площадка во дворе под стать домам: серая, унылая. Качели и карусели наполовину в воде. Это напоминает болото. Двое мальчишек в резиновых сапогах вооружились деревянными палками и исследуют местность: где поглубже да погрязнее. Разве может здесь раздаваться заливистый ребячий смех? Вряд ли. Многие родители вообще не пускают своих детей на эту площадку после недавнего случая.
— В конце прошлого лета на моего ребенка упал огромный тополь. Я была дома, услышала сильный треск и крик. Выбежала на улицу, а мой сын лежит под деревом. Несколько людей вытаскивали его из-под завала. Он не получил серьезных травм – только ушибы и ссадины. Но с тех пор сын плохо спит, ему снятся ужасы. Я водила его в психиатрическую клинику. У меня есть все заключения врачей, - рассказывает Мария Жигалова. - Я недоумевала: почему эти старые деревья до сих пор не срубили? Порубочный талон на них был выдан еще в мае прошлого года. Я решила найти виновника этого происшествия. Обратилась в правоохранительные органы. В итоге мне сказали, что ребенок сам виноват. Он толкнул это дерево, и оно упало. Мне стало и горько, и смешно. Как десятилетний мальчик сможет уронить дерево? Я пыталась найти справедливость. После отказа в возбуждении уголовного дела обратилась в прокуратуру Индустриального района, но и там меня слушать не стали. Я наняла адвоката, и мы подали заявление на обжалование решения. Но все безрезультатно. Однажды мои нервы не выдержали, я пришла к прокурору и стала кричать: «Толку от вас никакого! Я сама со всем справлюсь. Я ребенка вылечила, а остальное будет на вашей совести». Я была в отчаянии.
Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отдела полиции № 5:
У ребенка имеются повреждения характера кровоподтеков на волосистой части головы, ссадины на спине и нижних конечностях. Эти повреждения вреда здоровью не причинили. Таким образом, в данном случае отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, так как травма несовершеннолетнего получена в результате несчастного случая.
— Как назло, через некоторое время у меня в комнате обрушилась стена, - продолжает женщина. - Прорвало трубу, в подвале хлынула горячая вода. Гипсокартон вздулся от влаги, и стена разрушилась на моих глазах. Я вновь обратилась за помощью в управляющую компанию, а они снова запели старую песню: стена обвалилась потому, что дети ее пинали. Я позвонила главному жилищному инспектору Удмуртии Марату Исмагилову, и он приехал к нам с проверкой. Он сказал, что с ремонтом мне не помогут, так как комната – это моя собственность. Но не по моей вине обрушилась стена! После долгих уговоров и объяснений, управляющая компания выделила мне 2700 рублей на ремонт. Спустя два месяца ко мне пришли строители. Они все починили, но на следующий день мой счет арестовали, а позже сняли с карты две тысячи рублей. И какой был смысл в этой помощи? – поражается женщина. - Я живу в этой комнате шесть лет. Купила ее на материнский капитал. Это единственное жилье, на которое мне хватило денег. Я одна воспитываю троих детей. Я хочу переехать отсюда, но не получается, потому что мою комнату никто не покупает даже за 400 тысяч рублей. А снизить цену не могу: на что я тогда куплю другое жилье? Образуется замкнутый круг. Я очень хочу выбраться из него.
Пока ответственные организации перекладывают друг на друга обязанности по содержанию зданий, жители домов №№ 124, 126 и 128 по улице Воткинское шоссе каждый день умоляют всевышнего: «Лишь бы наш дом не рухнул, как карточный домик!»
Марат Исмагилов, главный жилищный испектор Удмуртии:
— Жильцы свои коммунальные квартиры содержат очень плохо, они не производят ремонт общего имущества на кухнях, в коридорах, в туалете и душевой. Основная проблема разрушения стен подъезда - это намокание несущей конструкции и кирпичной кладки от воды с поддонов помещений душевых. В течение 40 лет хозяева не меняли плитку на полу в душевых, и это поспособствовало протечкам.
В отношении собственников коммунальных квартир планируют принять меры - обязать их привести в порядок душевые кабины. Им придется или сделать изоляцию и положить новую плитку, или установить металлические поддоны.
Еще одной проблемой стал поиск собственников квартир, потому что большинство комнат находится в аренде.
Фото: Александр ГОРБУНОВ
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.