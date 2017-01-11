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Коммунальные службы в городах и районах Удмуртии мобилизуют на очистку крыш от снега

9 января
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Состояние кровель в условиях снежной зимы вызывает опасения. Толщина снежного покрова на некоторых зданиях достигает 50 см.

1305955920 Коммунальные службы в городах и районах Удмуртии мобилизуют на очистку крыш от снега

Состояние дорог и кровель в Удмуртии находится под особым контролем республиканских и муниципальных властей. Это вопрос обсуждался в понедельник, 9 января, на традиционном ВКС-совещании при Председателе Правительства Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров.

Состояние кровель в условиях снежной зимы вызывает опасения. Толщина снежного покрова на некоторых зданиях достигает 50 см.

Напомним, в Ижевске в ночь с 7 на 8 января обрушилась кровля 4-этажного жилого дома и повредила систему отопления. Жильцы 40 квартир остались без тепла. Возникшую из-за неубранного снега аварийную ситуацию в доме по ул. 50 лет ВЛКСМ ижевские коммунальные службы устраняют и в настоящий момент. Как сообщил на совещании глава Ижевска Юрий Тюрин, ситуация под контролем, тепло в дом подано, кровля пострадавшего дома будет полностью восстановлена в минимальные сроки.

«Несмотря на то, что конкретная проблема устранена оперативно, необходимо впредь не допускать подобных ситуаций, направив силы на профилактику, - подчеркнул Виктор Савельев. – Во всех городах и районах требуется мобилизовать коммунальные службы на очистку кровель. Вопрос должен быть на контроле глав муниципалитетов, каждый из которых несёт персональную ответственность за безопасность и качество жизни населения на подведомственной территории».

Дорожные службы в основном справляются с поставленными задачами. В период праздников было зафиксированы два случая недостаточной расчистки разворотных площадок в Завьяловском районе, есть проблемы с очисткой от снега межквартальных проездов в Ижевске. Но основные транспортные артерии столицы в этом году содержатся должным образом, - отметил Председатель Правительства УР Виктор Савельев. Он также добавил, что для безопасности детей не менее важно чистить прилегающие к школам территории и дороги. Только в Ижевске ещё предстоит привести в порядок территорию десяти школ.

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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