В ледяном плену
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили в Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле и поселке Балезино работу коммунальных служб и управляющих компаний (УК) по уборке крыш многоквартирных домов и социальных учреждений от снега и наледи. Вместе с активистами Народного фронта в рейде приняли участие инспекторы Госжилинспекции УР и журналисты.
Основанием для проверок стало частичное обрушение кровли на крыше 4-этажного дома на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске. В столице Удмуртии в зоне особого внимания проверяющих оказались крыши домов, включенных в программу капремонта на 2017 год, то есть наиболее уязвимая кровля.
– Рейд является продолжением комплекса мероприятий в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт», который стартовал в декабре 2016 года, - отметил член регионального штаба ОНФ Андрей Цаплин. - В Ижевске активисты проверили более 30 объектов, в Глазове -15, Воткинске - 25, по 10 - в Сарапуле и Балезино. Снеговые шапки свыше допустимых 30 сантиметров и огромные свисающие сосульки на большинстве зданий говорят о том, что руки до крыш не дошли. Из проверенных крыш в Ижевске под толщей снега и свисающими сосульками находится порядка 90 процентов объектов. Среди них многоквартирные дома на улицах Красноармейская, Ленина, Пушкинская и Воткинское шоссе, и детские сады № 34 и 156, республиканский национальный музей и библиотека им. Ленина.
Во время рейда в Ижевске активисты ОНФ увидели очищенными только крыши трех домов на улице Ленина, которые принадлежат «Ижевской УК». Как пояснил главный жилищный инспектор Удмуртии УР Марат Исмагилов, этой управляющей компании выдано предписание за инцидент в доме на ул. 50 лет ВЛКСМ. К слову, предостережение всем управляющим компаниям по уборке крыш от снега Госжилинспекция региона выдала 3 января. Отчет о проделанной работе они должны были предоставить 16 января.
– Мы обратили внимание не только на состояние кровли, но и козырьков над входами в подъезды и балконами. Во многих местах мы зафиксировали опасные снежные наросты, которые в любой момент могут обвалиться на людей. Работников УК, занимающихся расчисткой козырьков, мы увидели только во дворе домов №№ 124, 126 и 128 на улице Воткинское шоссе. Кстати, оказалось, что дом № 126 уже около 10 лет не могут признать аварийным. Региональное отделение берет в работу решение вопроса по улучшению условий жизни его жителей, - подчеркнул член регионального штаба ОНФ Евгений Сомов.
Активисты Народного фронта отмечают эффективность проведенных рейдов, так как в городах уже начались работы по исправлению ситуации. К примеру, в поселке Балезино активист ОНФ Алексей Старков фото с обнаруженными на крышах снеговыми шапками и сосульками выкладывает в группе в социальной сети «ВКонтакте» и надеется на оперативную реакцию ответственных служб.
Результаты рейдов региональное отделение ОНФ направит в Госжилинспекцию УР, администрации муниципалитетов и прокуратуру УР с просьбой обратить внимание и принять меры для своевременной очистки крыш зданий, а также пешеходных дорожек и остановочных комплексов. В феврале общественники планируют провести повторную проверку объектов.
Наталья ИВАНОВА
Фото:onf.ru
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