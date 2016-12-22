Удмуртская транспортная прокуратура запретила и признала незаконными коммерческие воздушные полеты над Удмуртией.
Прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов. В ходе нее были выявлены факты осуществления перевозок пассажиров воздушным транспортом при отсутствии необходимой лицензии.
Такой вид деятельности, совершаемый в отсутствие определенного законом перечня документов, не может считаться безопасным и влечет угрозу жизни и здоровью пассажиров, - сообщили в Удмуртской транспортной прокуратуре.
Фото: paradisevilla.ru
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