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Коммерческие воздушные полеты запретили над Удмуртией

22 декабря
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Deltaplan 50a7e9bfa9a3d Коммерческие воздушные полеты запретили над Удмуртией

Удмуртская транспортная прокуратура запретила и признала незаконными коммерческие воздушные полеты над Удмуртией.

Прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов. В ходе нее были выявлены факты осуществления перевозок пассажиров воздушным транспортом при отсутствии необходимой лицензии.

Такой вид деятельности, совершаемый в отсутствие определенного законом перечня документов, не может считаться безопасным и влечет угрозу жизни и здоровью пассажиров, - сообщили в Удмуртской транспортной прокуратуре.

Фото: paradisevilla.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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