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Комфортный двор, парк, сквер

6 ноября
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Проект «Формирование комфортной городской среды» - впервые реализуемая в России столь масштабная государственная программа по благоустройству дворов, скверов и парков в населенных пунктах с численностью жителей более 1 тысячи человек. Для городов и районов Удмуртии он стал прекрасным шансом преобразиться. Сегодня в республике в рамках этой программы отремонтировали 293 дворовые территории, 9 общественных пространств и один парк в 32 населенных пунктах. В 2017 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» Удмуртия получила из российской казны 273 миллиона рублей, бюджет республики выделил 123 миллиона.

Работа по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств продолжится. Второй этап проекта затронет 2018–2022 годы. На прошедшем в июле этого года форуме «Городская среда» Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подтвердил, что финансирование программы в следующем году останется на уровне нынешнего.

Сегодня муниципалитеты, готовые участвовать в проекте, проводят полную инвентаризацию дворовых территорий и определяют необходимый перечень работ, ведут опросы среди населения для определения тех общественных пространств, которые необходимо благоустроить. Пятилетние муниципальные программы благоустройства должны утвердить к 31 декабря 2017 года.

На радость и детям, и взрослым

В деревне Чура, что в муниципальном образовании «Кожильское» Глазовского района, все, и стар и млад, с нетерпением ждут строительства детской площадки. Вопрос о возведении этого объекта чуринцы поднимают не первый год. О своей мечте сельчане рассказали и Александру Бречалову, когда он еще в должности исполняющего обязанности Главы Удмуртии был с рабочим визитом в Глазовском районе. Предложение руководителя региона поучаствовать в программе по формированию комфортной городской среды люди встретили с большим воодушевлением.

– В деревне Чура на улице Молодежной планируем сделать детскую площадку со спортивным оборудованием, - вводит в курс глава муниципального образования «Кожильское» Сергей Буров. – Там разместим игровой комплекс для детей разного возраста, песочницу и спортивный комплекс. Это будет по-настоящему общественная территория, где смогут с пользой проводить время все категории населения. Позаботимся и о благоустройстве: разобьем цветники, сделаем клумбы и установим скамейки. К этой работе привлечем жителей деревни. Думаю, они с большим желанием возьмутся за дело.

На детской площадке, кроме всего прочего, будут оборудованы баскетбольная площадка и беговая дорожка, так что здесь могут проходить и уроки физкультуры, благо школа находится рядом.

– Чуринцы заслужили, чтобы в их деревне построили такой объект, - говорит Сергей Буров. - Здесь находится одно из передовых сельхозпредприятий района ООО «Чура» - лидер по урожаям зерна и надоям. Оно постоянно и планомерно расширяется, увеличивает объемы производства, сегодня здесь работают над проектом фермы на 512 голов дойного стада. ООО «Чура» - одна из точек роста экономики республики, источник налоговых поступлений в бюджет района и республики. Сельхозпроизводство развивается здесь хорошими темпами, не должно отставать и развитие социальной инфраструктуры.

Культурный центр притяжения

В 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды» преобразится центр поселка Яр. Здесь появится парк культуры и отдыха имени Флора Васильева. Новый объект, по словам Любови Даниловой, главы муниципального образования «Ярское», станет местом притяжения жителей и многочисленных гостей района. Имя знаменитого удмуртского поэта парк будет носить не случайно. Флор Иванович родился в ярской деревне Бердыши, а в 2019 году район отметит 85-летие со дня рождения выдающегося земляка.

– В центре парка установим памятник Флору Васильеву, - рассказывает Любовь Данилова. - Вход будет украшать знак «Я люблю свой Яр». В парке культуры и отдыха каждый сможет найти занятие по душе, узнать информацию о наших замечательных людях, районе и поселке.

Также в парке планируют установить Дерево любви. Здесь в знак дальнейшей счастливой семейной жизни молодожены смогут повязать разноцветные ленточки и закрепить замок. Не забыли авторы проекта и о самых маленьких жителях поселка. Для малышей построят детский городок, а для ребят постарше - велодорожки.

По мнению Любови Даниловой, парк, по-современному оборудованный, с хорошим освещением, скамейками для отдыха и местом для парковки, станет любимым местом времяпрепровождения жителей поселка и района. В дальнейшем его можно будет расширить.

Олег Гарин, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Городской думы Ижевска, координатор партпроекта «Городская среда» в Удмуртской Республике:

– Проект «Формирование комфортной городской среды» стал одним из самых масштабных федеральных проектов. Такой проект по благоустройству территорий, рассчитанный на пять лет, реализуется в России впервые. Впервые жители могут быть не просто сопричастными к происходящим изменениям, но и имеют возможность предложить к реализации свои идеи, а также конкретные дворы и пространства, которые необходимо благоустроить. В ранее действующей системе управления благоустройством итоговый уровень принятия решений был у муниципальных властей. Сейчас именно граждане определяют, где будут скверы, спортивные площадки, нужны ли им клумбы, скамейки, как они будут выглядеть.

Удмуртия в 2017 году получила от федерации 278 миллионов рублей. На предстоящие три года объем финансирования будет практически на том же уровне. В ближайшие пять лет нам предстоит совместно улучшать общественные пространства, дворы, делать лучше и краше наши города, поселки и села. Уверен, что проект «Городская среда» в перспективе будет влиять на уровень социального самочувствия наших граждан и позволит улучшить социально-экономический климат региона.

Владимир Невоструев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Госсовета УР:

– Очень приятно, что сегодня многие откликнулись и приняли активное участие в благоустройстве своих дворовых территорий. Это важный показатель того, что люди заинтересованы в развитии данного направления. Благодаря этому удалось привлечь ресурсы самих жителей. Уверен, что проект и дальше будет работать. Тем более что Дмитрий Медведев сказал, что в ближайшие три года финансирование этого направления будет проводиться.

Желающих участвовать в программе много.

Иван Ястреб, исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищной политики УР:

– Проект «Формирование комфортной городской среды» уникален. Он позволяет консолидировать усилия жителей муниципальных образований, органов исполнительной власти и тех, кто непосредственно воплощает задумки и идеи, предлагаемые гражданами. Очень важно, чтобы мы сегодня все плодотворно потрудились, активнее работали на всех сессиях, которые еще будут впереди, и получили ответы на вопросы, которые нас волнуют.

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