Депутаты побывали во дворах по ул. Коммунаров, 295 и ул. Кирова, 125 и 127. В ходе рейда выяснилось, что благоустройство территории идёт с небольшим отставанием от графика.
– Мы рассчитывали, что к 1 сентября во дворе уже будет новый асфальт, – рассказывает старшая по дому № 295 по ул. Коммунаров Галия Глушкова. – По проекту тут запланирован большой объём работ – асфальтирование проезжей части, новый тротуар, стоянка для машин и большая детская площадка. Мы так долго ждали этого ремонта, деньги с жильцов собрали – больше 200 тысяч, 11 процентов от стоимости работ.
Как пояснил Алексей Сырбов, конкурсные процедуры по определению подрядчика были завершены только к началу августа, до этого времени проекты благоустройства дворов согласовывались с жителями и проходили обязательную государственную экспертизу.
– Сейчас подрядчиком, который выполняет ремонты в Октябрьском, Индустриальном и Первомайском районах, представлен поэтапный график всех видов работ во дворах, согласно которому до 15 сентября все придомовые территории, подлежащие благоустройству, должны быть заасфальтированы, далее начнётся установка малых архитектурных форм. При этом качество выполненных работ будет тщательно отслеживаться службой технического надзора, – сказал руководитель Службы благоустройства и дорожного хозяйства.
Держат на контроле вопросы реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и ижевские депутаты. Как пояснил председатель постоянной комиссии Городской думы по вопросам ЖКХ и развития городской инфраструктуры Сергей Сурнин, администрации Ижевска дано поручение провести до 15 декабря 2018 года всю подготовительную работу, включая согласование дизайн–проектов и определение сметной стоимости работ по ремонту придомовых территорий в 2019 году.
Фото пресс–службы города Ижевска
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