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«Комфортная среда» – на контроле депутатов. Работы по федеральному проекту должны быть завершены до 30 сентября

8 сентября
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36 придомовых территорий в этом году благоустраивают в Ижевске по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», при этом все работы должны быть завершены точно в срок. Но сроки проведения ремонтов могут быть не соблюдены в тех дворах, где подрядчиком выступает ООО «СК «Удача». За это подрядная организация будет обязана заплатить штраф и рискует попасть в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом заявил начальник городской Службы благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Сырбов в ходе объезда дворов. Инициаторами проверки качества проводимых работ выступили депутаты Городской думы Ижевска.

%d0%a1%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0 «Комфортная среда» – на контроле депутатов. Работы по федеральному проекту должны быть завершены до 30 сентября

Депутаты побывали во дворах по ул. Коммунаров, 295 и ул. Кирова, 125 и 127. В ходе рейда выяснилось, что благоустройство территории идёт с небольшим отставанием от графика.

– Мы рассчитывали, что к 1 сентября во дворе уже будет новый асфальт, – рассказывает старшая по дому № 295 по ул. Коммунаров Галия Глушкова. – По проекту тут запланирован большой объём работ – асфальтирование проезжей части, новый тротуар, стоянка для машин и большая детская площадка. Мы так долго ждали этого ремонта, деньги с жильцов собрали – больше 200 тысяч, 11 процентов от стоимости работ.

Как пояснил Алексей Сырбов, конкурсные процедуры по определению подрядчика были завершены только к началу августа, до этого времени проекты благоустройства дворов согласовывались с жителями и проходили обязательную государственную экспертизу.

– Сейчас подрядчиком, который выполняет ремонты в Октябрьском, Индустриальном и Первомайском районах, представлен поэтапный график всех видов работ во дворах, согласно которому до 15 сентября все придомовые территории, подлежащие благоустройству, должны быть заасфальтированы, далее начнётся установка малых архитектурных форм. При этом качество выполненных работ будет тщательно отслеживаться службой технического надзора, – сказал руководитель Службы благоустройства и дорожного хозяйства.

Держат на контроле вопросы реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и ижевские депутаты. Как пояснил председатель постоянной комиссии Городской думы по вопросам ЖКХ и развития городской инфраструктуры Сергей Сурнин, администрации Ижевска дано поручение провести до 15 декабря 2018 года всю подготовительную работу, включая согласование дизайн–проектов и определение сметной стоимости работ по ремонту придомовых территорий в 2019 году.

Фото пресс–службы города Ижевска

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Автор статьи

Юлия СТЕРХОВА Все материалы этого автора

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