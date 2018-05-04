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Команды из Удмуртии достойно выступили на школьном чемпионате России по игре «Что? Где? Когда?»

3 мая
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В каждой из возрастных групп они попали в десятку лучших. В минувшие выходные – 30 апреля и 1 мая в Санкт-Петербурге состоялся Восемнадцатый чемпионат России среди школьников по игре «Что? Где? Когда?». Удмуртию на этом масштабном турнире (70 лучших команд со всей России), представляли Глазов и Ижевск.

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В группе младших школьников (8-9 классы) состязалось 28 команд. В ней 84 разделенных на семь туров вопросов спортивной версии «Что? Где? Когда?» сыграли восьмиклассники Физико-математического лицея Глазова, объединенные в команду «Чай после занятий» (тренер Татьяна Ярославцева). Дав 43 правильных ответа, они уверенно вошли в десятку лучших. А победили второй год подряд питерские знатоки из команды «Варяги». Вторым стал сыктывкарский «Ультиматум», а замкнула тройку призеров пермская команда «Мишкам тут не место».

Первая десятка группы «М» останется в истории турнира в следующем виде:

  1. Варяги (Санкт-Петербург) - 57

  2. Ультиматим (Сыктывкар) - 55

  3. Мишкам тут не место (Пермь) - 54

  4. Оргия корги (Москва) - 46

  5. СЧК (Астрахань) - 45

6-10. Маттерхорн (Казань) - 43

6-10. Пчела-попаданец (Пермь) - 43

6-10. Deus Vult (Архангельск) - 43

6-10. Чай после занятий (Глазов) - 43

6-10. - Кротокомбайн (Челябинск) - 43

Важно отметить, что участие глазовчан в турнире поддержал Чепецкий механический завод.

В группе «Ш» (42 участника) республику представлял победитель завершившегося в марте Тринадцатого открытого чемпионата Ижевска среди школьников команда «Шесть альтер эг» (сборная Экономико-математического лицея №29, гуманитарно-юридического лицея №86, Республиканский лицей-интернат, 11 кл., тренер Алёна Ганина).

Борьба у старших школьников протекала очень остро и ижевчане до последнего тура сохраняли практические шансы на попадание в призеры. До медалей им не хватило трех правильных ответов и в результате они разделили седьмое-восьмое места. Топ списка лучших команд группы «Ш» представлен ниже. Можно лишь отметить, что семь вопросов перестрелки не смогли определить обладателя чистого третьего места и в результате бронзовые награды получат и екатеринбуржцы и ярославцы.

  1. 812 (Санкт-Петербург) - 64

  2. СиМ (Санкт-Петербург) - 59

3-4. Азазелло (Екатеринбург) - 56

3-4. Большой Джонни (Ярославль) - 56

  1. Энтропия (Долгопрудный) - 55

  2. Мишки любого размера (Пермь) - 54

7-8. КЕК наоборот (Челябинск) - 53

7-8. Шесть альтер эг (Ижевск) - 53

9-11. Клюевы дети (Южно-Сахалинск) - 52

9-11. Осознание (Великие Луки) - 52

9-11. Двойное экспрессо (Тюмень) - 52

Полную таблицу результатов Восемнадцатого чемпионата России среди школьников по игре «Что? Где? Когда?» можно посмотреть по ссылке: http://chgk-res.ru/gameresults/759

Информационные и справочные материалы к турниру: http://schoolrusschamp.chgk.info/champ2018/

Группа ВКонтакте: https://vk.com/shchr_chgk

Сезон традиционных интеллектуальных состязаний для школьников Удмуртии и ее столицы в этом году завершится Девятым открытым чемпионатом Ижевска по «Своей игре». Он пройдет 13 мая на базе Учебного Центра олимпиадной подготовки «7 пядей». Юные знатоки буду соревноваться в двух возрастных лигах. Для участия в турнире необходимо будет заполнить форму регистрации в соц. сетях. на страницах Ижевского клуба интеллектуальных игр.

Komosmb suv

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