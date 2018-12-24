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Командой за призом «Калашникова».

16 декабря
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На любительских соревнованиях «Калашников биатлон фест» 22 декабря в Ижевске выступят команды 25 муниципальных образований Удмуртской Республики.

11 Командой за призом «Калашникова».

Командные соревнования в сентябре были опробованы на летнем фестивале. Но в муниципальных образованиях любителей лыж больше, чем бегунов, поэтому накал соревнований в декабре может быть и пожарче. Напомню, что в сентябре победителем стала команда Шарканского, а призёрами сборные Завьяловского и Киясовского районов. Подготовке способствовали летние республиканские сельские игры, которые в этом году принимало Киясово. Вместе с муниципальными командами будут соревноваться сборные предприятий и организаций.

В каждой команде по пять человек, независимо от возраста и пола. В зачёт идёт общий результат – сумма времени всех пятерых членов команды. Коллективы, занявшие призовые места, получат памятные сувениры и подарки от концерна «Калашников».

Те, кто хочет сформировать свою команду, могут обратиться за подробностями на сайт https://kalashnikov.media/kbf. По этому же адресу следует обращаться и индивидуальным участникам. Любителям на «Калашников биатлон фест» предстоит преодолеть дистанцию 4500 метров с двумя огневыми рубежами. Стрелять придётся из пневматической винтовки ижевского производства. Винтовки будут постоянно находиться на рубеже. Так что бежать на лыжах будете налегке, но за каждый промах – штрафной круг 50 метров. Участники должны быть не моложе 18 лет, а также иметь медицинскую справку—допуск к соревнованиям.

Для гостей и зрителей запланирована большая развлекательная программа. «Калашников биатлон фест» в этом году — как пролог для всероссийских соревнований «Ижевская винтовка». Профессионалы выйдут на трассу 24 декабря и будут соревноваться до 29—го. Любители же справятся со своей программой за один день 22 декабря. Старты проводятся на трассах биатлонного комплекса имени генерала Демидова, но для любителей выбрана дистанция поровнее, с меньшим перепадом высот.

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Автор статьи

Александр НИКОЛАЕВ Все материалы этого автора

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