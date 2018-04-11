Главная » Спорт » Команда волейболистов филиала «Удмуртэнерго» представила «МРСК Центра и Приволжья» на соревнованиях ПАО «Россети»

Команда волейболистов филиала «Удмуртэнерго» представила «МРСК Центра и Приволжья» на соревнованиях ПАО «Россети»

4 апреля
0

В Санкт-Петербурге завершился турнир среди дочерних обществ ПАО «Россети» по волейболу. В «Кубке Россети» приняли участие 16 команд со всей России – от Сибири до Калининграда. Команду «МРСК Центра и Приволжья» представляли волейболисты филиала «Удмуртэнерго».

%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%b1%d0%be%d0%bb 8629 Команда волейболистов филиала «Удмуртэнерго» представила «МРСК Центра и Приволжья» на соревнованиях ПАО «Россети»

Кубок Россети» проходил в два этапа в соответствии с официальными правилами волейбола «FIVB». На первом – групповом этапе – команды, разбитые путем жеребьевки на 4 группы, сыграли по три матча. В этой части турнира команда «Удмуртэнерго» заняла в своей группе 2 место.

На втором этапе команда «Удмуртэнерго» продолжала борьбу за выход либо в группу за 1– 4 места, либо в группу за 5–8 места. Здесь спортсменам из Удмуртии не повезло, так как они встретились с чемпионами прошлого турнира – ПАО «МРСК Волги». Проиграв соперникам, команда «Удмуртэнерго» продолжила борьбу в группе команд, боровшихся за 5 по 8 место и выиграла все оставшиеся игры.

– Из всех сыгранных игр мы проиграли только одну – чемпионам соревнований команде ПАО «МРСК Волги». Собранность команды, боевой дух и чувство локтя помогли спортсменам занять достойное 5 место в турнире, – делится впечатлениями куратор сборной «Удмуртэнерго» по волейболу, председатель первичной профсоюзной организации филиала Ирина Осокина. – Главное у нас есть команда, и мы готовы показывать хорошие результаты.

Алексей Чирков – электромонтер оперативно – выездной бригады Игринского РЭС ПО « Глазовские электрические сети» филиала «Удмуртэнерго» – был признан лучшим «либеро» турнира.

Главная цель проведения состязаний – популяризация здорового образа жизни, повышение интереса работников компаний группы «Россети» к систематическим занятиям спортом и укрепление дружеских отношений между работниками ПАО. Число участников внутрикорпоративных соревнований и спартакиад ежегодно растет, а спортсмены–энергетики показывают все более высокие результаты.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Мемориал. Играли до последнего
6 апреля
Очередной Всероссийский турнир памяти Олега Богданова собрал большое количество участников. Легкоатле...
В глазове проведена 25-я традиционная матчевая встреча по спорту «Глазовская звезда»
3 апреля
В г. Глазове 30-31 марта 2018 г. проведена 25-я традиционная матчевая встреча по спорту «Глазовская з...
Финал. Хоккей на валенках – медали из войлока
22 марта
Команда с Татарбазара (Ленинский район) заняла первое место на Кубке Ижевска по хоккею на валенках. К...
Командный дух и воля к победе. Зимняя спартакиада агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» прошла в десятый раз
22 марта
Наш репортаж. Зимний этап спортивно-оздоровительной спартакиады агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» состо...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо