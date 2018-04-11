Кубок Россети» проходил в два этапа в соответствии с официальными правилами волейбола «FIVB». На первом – групповом этапе – команды, разбитые путем жеребьевки на 4 группы, сыграли по три матча. В этой части турнира команда «Удмуртэнерго» заняла в своей группе 2 место.
На втором этапе команда «Удмуртэнерго» продолжала борьбу за выход либо в группу за 1– 4 места, либо в группу за 5–8 места. Здесь спортсменам из Удмуртии не повезло, так как они встретились с чемпионами прошлого турнира – ПАО «МРСК Волги». Проиграв соперникам, команда «Удмуртэнерго» продолжила борьбу в группе команд, боровшихся за 5 по 8 место и выиграла все оставшиеся игры.
– Из всех сыгранных игр мы проиграли только одну – чемпионам соревнований команде ПАО «МРСК Волги». Собранность команды, боевой дух и чувство локтя помогли спортсменам занять достойное 5 место в турнире, – делится впечатлениями куратор сборной «Удмуртэнерго» по волейболу, председатель первичной профсоюзной организации филиала Ирина Осокина. – Главное у нас есть команда, и мы готовы показывать хорошие результаты.
Алексей Чирков – электромонтер оперативно – выездной бригады Игринского РЭС ПО « Глазовские электрические сети» филиала «Удмуртэнерго» – был признан лучшим «либеро» турнира.
Главная цель проведения состязаний – популяризация здорового образа жизни, повышение интереса работников компаний группы «Россети» к систематическим занятиям спортом и укрепление дружеских отношений между работниками ПАО. Число участников внутрикорпоративных соревнований и спартакиад ежегодно растет, а спортсмены–энергетики показывают все более высокие результаты.
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