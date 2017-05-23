На июнь в Удмуртии запланировано более 20 соревнований различного уровня Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики опубликовало ...

В соревнованиях «Российский Азимут» в Удмуртии приняли участие более 600 спортсменов Соревнования объединили многочисленных профессионалов спортивного ориентирования и просто любителей с...

А впереди кубок мира… В Туле с 3 по 7 мая состоялся чемпионат России по велоспорту на велотандемах среди слабовидящих. Успе...