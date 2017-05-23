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Команда Удмуртии стала призером Туриады-2017

22 мая
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Победители получили путевку на Всероссийский фестиваль спортивного туризма.

%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0. 3 %d0%b5%d0%b5 %d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be Команда Удмуртии стала призером Туриады-2017

19 мая заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин посетил спортивно-туристский лагерь «Туриада» и принял участие в церемонии его закрытия. Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. В церемонии закрытия также принял участие врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев.

В нынешнем году на «Туриаду» съехались почти 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом. Удмуртию представляли школьник и студенты из Ижевска, Сарапула, Глазова и Воткинска.

Соревнования проходили в следующих основных дисциплинах: пешеходные, водные и велосипедные дистанции, «маршруты». В конкурсную программу по познавательному туризму вошли видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», конкурсы по разработке межрегиональных туристских маршрутов, брэйн-ринг на туристскую тематику, конкурс бардовской песни «Музыка сердец».

Третье место в общекомандном зачете заняла команда Удмуртской Республики, второе место – сборная Самарской области, а победителем спортивно-туристского лагеря ПФО стала команда Республики Марий Эл. Победители и призеры «Туриады-2017» получили путевку на Всероссийский фестиваль спортивного туризма.

Спортивно-туристский лагерь «Туриада» является одним из общественно значимых проектов Приволжского федерального округа. Реализуется с 2013 года по инициативе и под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Традиционно лагерь проводится в Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский».

Проект «Туриада» и круглые столы, проводимые в его рамках, дают конкретные результаты. Так, впервые в регионах проведены окружные соревнования по лыжному туризму, организованы конкурсы и турпоходы для учителей средних школ, в программу всероссийских Президентских спортивных игр в экспериментальном порядке впервые были включены соревнования по спортивному туризму, обобщен туристический потенциал национальных парков ПФО.

Кроме того, за годы проведения подобных мероприятий в целом по округу на 11% увеличилось количество занимающихся спортивным туризмом, более чем в 2 раза возросло число участников, имеющих спортивные разряды и звания. В большинстве регионов округа соревнования по спортивному туризму стали неотъемлемой частью региональных спартакиад учащихся, сельской молодежи, трудовых коллективов и допризывной молодежи.

Фото: Пресс-служба Полномочного представителя президента РФ в ПФО

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