Молоко и фермы
В прошлом году район достиг нового исторического максимума в производстве молока, превысив уровень 1991 года. Валовой надой в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 19082 тонны. Надой на одну фуражную корову в целом по району - 5554 килограмма.
Продолжается реализация крупного инвестиционного проекта ООО «Экоферма «Дубровское», специализирующегося на производстве высококачественной экологически чистой сельхозпродукции. Начато строительство мегафермы на 1200 коров, цеха по переработке молочной продукции, запланировано приобретение племенного скота, сельхозтехники, строительство жилья для специалистов. Общая сумма инвестиций в 2018 году превысит 2 миллиарда рублей.
Концепция развития этого предприятия, открытого в муниципальном образовании «Лутохинское», уникальна и предусматривает формирование нескольких производственных площадок для выращивания крупного рогатого скота, овец и коз, птиц, а также формирование высокотехнологичных площадок по производству экологически чистой линейки молочной и мясной продукции. Специалисты предприятия занимаются разработкой и внедрением программы по ведению органического земледелия, являющейся основой для получения экологически чистых продуктов. Основная материально-техническая база предприятия находится в экологически чистом районе Удмуртии, вдали от промышленных предприятий.
Малые идут в рост
Ощутимый вклад в экономику района начинает вносить малое предпринимательство. На территории муниципального образования зарегистрированы 155 субъектов малого предпринимательства: 135 индивидуальных предпринимателей, в том числе 18 глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 20 малых предприятий.
Объём продукции малого предпринимательства в минувшем году вырос почти в 2,5 раза. Малыми предприятиями произведено 232,9 тонны мясных полуфабрикатов, на 52 процента больше, чем в 2016 году.
Спорт и труд рядом Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал традицию проведения республиканских сельских спортивных игр в Удмуртии, и с 3 по 7 июля они пройдут в селе Киясово. Впервые район будет принимать спортивные состязания республиканского масштаба. Специально к играм там строится стадион, кстати, первый в райцентре. Киясовцы ждут этого события. Уже подготовили эмблему сельских игр – «Колосок» - златовласый мальчик. Мастера районного Дома ремёсел готовят сувениры для гостей и спортсменов. Рядом со стадионом появится в селе и первый физкультурно-оздоровительный комплекс. Сегодня охват спортивно-массовой работой населения района составляет 36 процентов. Есть уверенность, что с введением в эксплуатацию новых спортивных объектов этот показатель возрастёт. Строительство спортивных объектов для игр в Киясове обошлось в 150 миллионов рублей. Но на эти деньги сделают больше. Не только для спортсменов, а ещё и для киясовской детворы. Проведён капитальный ремонт помещений школы на втором этаже под детский сад на две группы дошкольного возраста (с 3 до 5 лет) на 40 мест и начальной школы. Профинансирована экспертиза по проведению капитального ремонта здания Дома детского творчества в селе Киясово.
Лифт в будущем
Нельзя не отметить, что третий раз Киясовская средняя общеобразовательная школа входит в число лучших сельских школ России. Здесь с большим успехом реализуется и проект по робототехнике. В 2016-2017 учебном году, например, учащийся 9-го класса Кирилл Сутягин разработал проект «Квадрокоптер в сельском хозяйстве» и стал победителем во Всероссийском конкурсе проектов «Лифт в будущее». Группа учащихся Киясовской СОШ проходила обучение в ИжГТУ, активно сотрудничала с кафедрой «Мехатронные системы» факультета «Управление качеством». После визита Главы Удмурткой Республики в киясовскую школу Александром Бречаловым было принято решение о выделении денежных средств в размере 130 тысяч рублей для приобретения аппаратно-программных средств для построения систем автоматики и робототехники для юных изобретателей. Благодаря этой поддержке удалось значительно улучшить материально-техническую базу, что ещё больше повысило интерес ребят к кружку.
С 2010 года перед органами местной власти стояла амбициозная задача - снять очередность на получение места в детские сады для детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. В 2018 году при поддержке республиканских властей задача полностью выполнена.
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