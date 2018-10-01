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«Команда Удмуртии» получила руководства к действию от Алексея Комиссарова

30 сентября
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Сегодня победители первого республиканского конкурса управленцев «Команда Удмуртии» встретились с Алексеем Комиссаровым, проректором Российской академии народного хозяйства и госслужбы, директором Высшей Школы Государственного Управления при РАНХиГС.

%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2 %d0%b1%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2 «Команда Удмуртии» получила руководства к действию от Алексея Комиссарова

Во встрече приняли участие Глава Удмуртии Александр Бречалов и первый заместитель Председателя Правительства УР Александр Свинин.

Представляя гостя, Александр Бречалов сказал: «Для меня сегодня очень важный день. В Ижевск приехал Алексей Комиссаров. Это человек, который реализовал проект «Лидеры России», сейчас Алексей Геннадиевич работает над проектом «Россия – страна возможностей». Для меня это человек, который своими делами, своими проектами очень вдохновляет».

Алексей Комиссаров рассказал о проекте «Лидеры России» и отметил, что его команде есть чему поучиться у Удмуртии, потому что «Команда Удмуртии» - очень «интересный, честный и точечный проект». Он выразил уверенность, что после этого конкурса у многих будут изменения в жизни, и не только в карьере, но и в общем восприятии того, что происходит вокруг.

«Многие восприняли проект «Лидеры России» как набор на государственную службу. На самом деле у нас в финале было всего 7 процентов представителей государственной службы, около 8 процентов предпринимателей, остальные – это менеджеры, которые работают в разных компаниях, государственных, частных, российских, международных. По результатам конкурса произошло около 70 назначений, многие продвинулись в своих компаниях, кого-то пригласили в частный бизнес», - рассказал Алексей Комиссаров о результатах проекта.

О новом проекте «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что это поиск талантливых людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, по всей стране. «Это не только продвижение по службе, а задача гораздо шире, могут быть таланты в искусстве, спорте, и притом, в абсолютно честной конкуренции. То есть мы должны выполнить жесткую позицию руководства страны – удовлетворить спрос на справедливость и самореализацию каждого желающего. И самое главное – человек должен уметь и желать учиться. Это то, что в современном мире просто необходимо. Если люди к этому готовы, то это качество перевешивает очень многие моменты» - отметил он.

Напоминаем, что победители первого республиканского конкурса управленцев «Команда Удмуртии» проходят модуль обучения «Управление потоком». В программе бизнес-симуляция, подразумевающая проведение учебного процесса в виде имитационной игры, сценарий которой развивается в искусственно созданной среде сборочного производства. Задача участников в процессе тренинга – достичь плановых показателей по сборке учебной единицы за ограниченное количество раундов. Для выполнения поставленной задачи участники осваивают навыки анализа, выстраивания, совершенствования и управления процессами при помощи командной работы и методов Бережливого производства.

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Автор статьи

Алиса ЧУДОВА Все материалы этого автора

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