Главная » Команда Удмуртии на Всероссийских зимних сельских играх в Бердске заняла девятое место среди 58 республик

Команда Удмуртии на Всероссийских зимних сельских играх в Бердске заняла девятое место среди 58 республик

25 марта
0
Dsc 2513 Команда Удмуртии на Всероссийских зимних сельских играх в Бердске заняла девятое место среди 58 республик

Земляки проявили характер

В Министерстве по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики подведены итоги выступления сборной команды на Всероссийских зимних сельских играх.

Призерам были вручены почетные грамоты, а все участники получили благодарности от министерств спорта и сельского хозяйства.

Команда Удмуртии заняла на этих играх в Бердске девятое место среди 58 республик, краев и областей России. В сборной Удмуртии выступили представители Завьяловского, Игринского, Можгинского, Шарканского и Юкаменского районов.

Выступление могло быть и более успешным, но в последний момент выяснилось, что лыжники из Шарканского района не могут отправиться в дальнюю поездку – им не разрешили взять отгулы на основной работе. Поэтому в лыжных гонках команда не была представлена. Правда, механизатор Александр Невоструев из Юкаменского района, заняв третье место в лыжной гонке среди механизаторов, показал, что специализированная лыжная команда уж точно боролась бы за призовые места. Это же доказали выступления на лыжах спортивных семей Малых (Завьяловский район) и Рычковых (Шарканский район), финишировавших на втором и третьем местах.

Самый большой приз (телевизор) выиграла доярка Галина Ившина в конкурсе профмастерства по разборке-сборке доильного аппарата. Она заняла второе место. Тоже серебряными призерами в итоговом зачете (лыжные гонки плюс дартс) стали Василий, Ольга и Владимир - семья Малых в соревновании спортивных семей. Руководитель делегации Радик Мамаев и тренер Сергей Чернов получили позитивный опыт в отстаивании прав и результатов своих подопечных. Благодаря тому, что они оперативно и аргументировано оспорили судейское решение, им удалось отстоять права спортивной семьи Малых. А то в протоколе оказалась ошибка – результат прохождения дистанции был увеличен на 30 секунд. По счастью, Чернов засекал прохождение дистанции на своем секундомере, а местная телекомпания предоставила видеозапись. И судейскую ошибку удалось вовремя исправить. Так что со временем опыт подобных разбирательств может пригодиться в спорах с биатлонистами Фуркадом и Бьорндаленом, если они повтор- но нарушат требования регламента на международных соревнованиях. Требования регламента должны быть едины для всех – без разделения на звания, прежние награды и симпатии-антипатии.

Команда полиатлонистов завершила свои выступления на четвертом месте. При этом Владислав Леконцев выполнил норматив мастера спорта. С таким созвучием со знаменитым паралимпийцем Владиславом Лекомцевым (разница только в одной букве фамилии от писарей-«знатоков») надо так же стремиться к чемпионским победам и званию заслуженный мастер спорта.

От поездки в Сибирь у сельских спортсменов остались хорошие впечатления сплоченности и устремленности к одной цели. Организаторы провели массовые мероприятия игр в Новосибирске и Бердске. Хорошо была представлена подарочная символика. Непонятным образом только организаторы не позаботились о… медалях. Хотя медали сейчас – это настолько просто, что даже награждения в дворовых соревнованиях без них не обходятся. Это, конечно, тоже крайность, но для всероссийских соревнований медали – это, что называется, в самый раз. До сих пор не устранены и неувязки со Всероссийскими летними сельскими играми 2016 года. Организаторы вручили в Саратове призерам сертификаты на призы, но все еще их не обналичили. И все-таки селяне не унывают – тренируются ради спортивного образа жизни, ради выступлений на российском уровне.

Фото: minsport18.udmurt.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо