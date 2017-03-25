Земляки проявили характер
В Министерстве по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики подведены итоги выступления сборной команды на Всероссийских зимних сельских играх.
Призерам были вручены почетные грамоты, а все участники получили благодарности от министерств спорта и сельского хозяйства.
Команда Удмуртии заняла на этих играх в Бердске девятое место среди 58 республик, краев и областей России. В сборной Удмуртии выступили представители Завьяловского, Игринского, Можгинского, Шарканского и Юкаменского районов.
Выступление могло быть и более успешным, но в последний момент выяснилось, что лыжники из Шарканского района не могут отправиться в дальнюю поездку – им не разрешили взять отгулы на основной работе. Поэтому в лыжных гонках команда не была представлена. Правда, механизатор Александр Невоструев из Юкаменского района, заняв третье место в лыжной гонке среди механизаторов, показал, что специализированная лыжная команда уж точно боролась бы за призовые места. Это же доказали выступления на лыжах спортивных семей Малых (Завьяловский район) и Рычковых (Шарканский район), финишировавших на втором и третьем местах.
Самый большой приз (телевизор) выиграла доярка Галина Ившина в конкурсе профмастерства по разборке-сборке доильного аппарата. Она заняла второе место. Тоже серебряными призерами в итоговом зачете (лыжные гонки плюс дартс) стали Василий, Ольга и Владимир - семья Малых в соревновании спортивных семей. Руководитель делегации Радик Мамаев и тренер Сергей Чернов получили позитивный опыт в отстаивании прав и результатов своих подопечных. Благодаря тому, что они оперативно и аргументировано оспорили судейское решение, им удалось отстоять права спортивной семьи Малых. А то в протоколе оказалась ошибка – результат прохождения дистанции был увеличен на 30 секунд. По счастью, Чернов засекал прохождение дистанции на своем секундомере, а местная телекомпания предоставила видеозапись. И судейскую ошибку удалось вовремя исправить. Так что со временем опыт подобных разбирательств может пригодиться в спорах с биатлонистами Фуркадом и Бьорндаленом, если они повтор- но нарушат требования регламента на международных соревнованиях. Требования регламента должны быть едины для всех – без разделения на звания, прежние награды и симпатии-антипатии.
Команда полиатлонистов завершила свои выступления на четвертом месте. При этом Владислав Леконцев выполнил норматив мастера спорта. С таким созвучием со знаменитым паралимпийцем Владиславом Лекомцевым (разница только в одной букве фамилии от писарей-«знатоков») надо так же стремиться к чемпионским победам и званию заслуженный мастер спорта.
От поездки в Сибирь у сельских спортсменов остались хорошие впечатления сплоченности и устремленности к одной цели. Организаторы провели массовые мероприятия игр в Новосибирске и Бердске. Хорошо была представлена подарочная символика. Непонятным образом только организаторы не позаботились о… медалях. Хотя медали сейчас – это настолько просто, что даже награждения в дворовых соревнованиях без них не обходятся. Это, конечно, тоже крайность, но для всероссийских соревнований медали – это, что называется, в самый раз. До сих пор не устранены и неувязки со Всероссийскими летними сельскими играми 2016 года. Организаторы вручили в Саратове призерам сертификаты на призы, но все еще их не обналичили. И все-таки селяне не унывают – тренируются ради спортивного образа жизни, ради выступлений на российском уровне.
Фото: minsport18.udmurt.ru
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