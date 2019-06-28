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Команда Удмуртии. Быть лидером – значит быть профессионалом

28 июня
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Победитель конкурса «Команда Удмуртии» Елена Ахмедзянова рассказывает о том, что нужно уметь, чтобы по праву называть себя лидером, о пользе стрельбы из лука и участия в конкурсе «Команда Удмуртии»

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В гостях у «Удмуртской правды» – Елена Ахмедзянова, директор по персоналу региональной сети «Империя сумок».

– Елена, одним из своих ключевых качеств вы называете лидерство. В чём оно в вашем случае выражается, и на чём лидерство, с вашей точки зрения, должно основываться?

– На конкурсе мы много говорили о лидерстве. Мне глубоко в душу запали слова о том, что «лидер всегда одинок» и «лидер не командный игрок». Лидер нужен тогда, когда всё плохо или нужно выполнить сложную работу. Он должен направить людей, вывести из кризиса, решить задачу, сформировать команду и уйти. Удивительно, правда? Но я с этим полностью согласна. Лидер задаёт темп, вектор.

Для меня лидерство выражается в профессионализме: ты эксперт в своей области, ты умеешь брать на себя ответственность за свою работу и признавать поражения (лучше, конечно, добиваться успеха), умеешь заряжать людей и быть для них примером, которому хочется следовать.

– Судя по вашим страницам в соцсетях, вы ведёте активный образ жизни. Возникает ли потребность в уединении или же взять паузу, чтобы обдумать какие-то события? Вам это свойственно?

– Да, уединение бывает очень нужно! И я постоянно погружаюсь в себя, причём чаще это бывает вечерами. Или же рано утром настраиваюсь на день. Необходимо обдумать события, которые сейчас происходят в жизни. Продумать, что хочется скорректировать, что необходимо поменять в себе, какие ресурсы у меня есть и чего не хватает. Я рекомендую всем делать такие остановки в жизни и задавать себе вопрос: «А чего хочу я?» Именно в такие моменты начинаешь искать себя и верить, что можешь добиться большего.

– Вы увлекаетесь стрельбой из лука. Довольно необычное занятие. Что оно вам даёт?

– Стрельба даёт мне возможность сделать ту самую остановку в жизни. Всё, на чём ты сосредоточен, – это твоё тело, лук, стрела и мишень. Это стопроцентная гарантия, что получится отключиться от повседневных забот и проблем, это очень хороший отдых.

Прекрасно развиваются мышцы спины и рук, развивается умение концентрироваться, ты лучше слушаешь своё тело и бьёшь прямо в цель! Попробуйте: это реально круто! И никуда без команды! В нашем ижевском клубе занимаются удивительно открытые и добрые люди, с которыми приятно и просто проводить время.

– Поделитесь своими успехами с момента окончания конкурса.

– Я всегда говорила, что конкурс мне дал много новых друзей и знакомых, и именно благодаря этому мне посчастливилось принять участие в качестве организатора в ряде крупных проектов в нашей республике. Сейчас регулярно провожу различные мастер-классы для активных студентов, выступаю экспертом. Нашей команде удалось выиграть грант на реализацию проекта, и этим летом буду максимально заниматься его реализацией.

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