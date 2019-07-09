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Команда нашего техникума даёт студентам путёвку в жизнь

8 июля
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Победитель конкурса «Команда Удмуртии» Максим Рылов рассказывает о своём производственном опыте и о том, на какой проект его вдохновил конкурс «Команда Удмуртии».

%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc %d0%a0%d1%8b%d0%bb%d0%be%d0%b2 Команда нашего техникума даёт студентам путёвку в жизнь

В гостях у «Удмуртской правды» – Максим Рылов, директор Радиомеханического техникума им. В.А. Шутова

– Максим, более десяти лет вы работали на производстве, прошли путь от слесаря-сборщика радиоэлектронной аппаратуры до старшего мастера производственного участка. Сейчас вы являетесь директором Радиомеханического техникума. Какую роль для вас как руководителя учебного заведения, которое готовит рабочие кадры, сыграл этот опыт?

– Одним из направлений моей работы на предприятии было организация производственной практики, организация обучения на рабочем месте, развитие профессиональных навыков студентов техникума. Работая с ними, я всегда фиксировал для себя, с какими знаниями и компетенциями они приходят, на что обратить внимание, чтобы после окончания учёбы выпускник пришёл к нам в цех подготовленным, с минимальными затратами времени на адаптацию на рабочем месте. Опыт на производстве, опыт обучения практикантов на предприятии дал мне понимание того, кто нужен работодателю и на что обратить внимание при организации обучения в техникуме.

– Что для вас является результатом вашей управленческой деятельности и как вы его оцениваете?

– Нам очень приятно, когда работодатели благодарят нас за подготовку и воспитание квалифицированных кадров, когда наши выпускники с лёгкостью трудоустраиваются по полученным профессиям и, приходя после выпуска в гости, говорят: «Большое спасибо за ваш труд и за то, что дали отличную путёвку во взрослую жизнь!» Вот это и есть результат работы нашей административно-педагогической команды. Считаю, что это два самых важных пункта, по которым нужно оценивать техникумы и колледжи.

– Общаетесь ли вы со студентами лично? Насколько вы открыты для их идей?

– Я всегда открыт для студентов. Стараюсь общаться с ними как можно чаще. Когда понимаешь, чем сегодня живёт молодёжь, контакт с ней становится более тесным. Тогда и интерес к работе повышается.

– Поделитесь своими успехами с момента окончания конкурса.

– После окончания конкурса «Команда Удмуртии» захотелось организовать интересный проект в техникуме. Им стал «Год музыки в РМТ». В течение года студенты и преподаватели занимались организацией различных мероприятий: концертов, конкурсов пародий, участвовали в музыкальных мероприятиях города. В техникуме были организованы живые концерты ижевских музыкантов. Учебный год прошёл в рамках этого проекта, причём очень быстро, позитивно и эмоционально. Все ушли на каникулы с хорошим настроением!

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