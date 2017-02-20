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Команда Ижевской епархии признана сильнейшей по итогам Открытой Зимней Спартакиады православной молодежи ПФО

20 февраля
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В Ижевске 17 и 18 февраля прошла II Открытая Зимняя Спартакиада православной молодежи Приволжского федерального округа. Спортивный праздник организовали Ижевская и Удмуртская епархия и министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике УР. В соревнованиях приняли участие 14 команд из 10-ти регионов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба ГФИ по УР.

Стоит отметить, мероприятие для православной молодежи проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Первая Спартакиада прошла в прошлом году в Республике Башкортостан. Победителем стала команда Ижевской епархии. Поэтому второе мероприятие решено было провести в Удмуртии.

Два дня спортсмены из 14 епархий состязались в конькобежном спорте, лыжных гонках и спортивном ориентировании. Кроме соревнований для участников Спартакиады была организована культурная программа – концерты, встречи с интересными людьми.

В церемонии награждения победителей приняли участие министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Игорь Краснов, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин и двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Тамара Тихонова.

Обращаясь к православной молодежи, Игорь Краснов выразил надежду, что с каждым годом число участников Спартакиады будет только расти. Митрополит Викторин отметил, что православная молодежь должна не столько состязаться в соревнованиях, сколько пропагандировать здоровый образ жизни, регулярное занятие физкультурой.

Победителем II Открытой Зимней Спартакиады православной молодежи ПФО стала команда Ижевской епархии. Второе место заняла Симбирская епархия. Третье место поделили между собой команды Оренбургской и Чебоксарской епархий, набравшие одинаковое количество очков. После награждения в честь победителей и участников состязаний был устроен праздничный салют. Завершилась церемония закрытия концертом самого известного в Удмуртии коллектива – «Бурановские бабушки».

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