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Команда из Удмуртии в окружном спортивно-туристическом лагере «Туриада-2018» заняла золотую середину

22 мая
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Команда из Удмуртии в окружном спортивно-туристическом лагере «Туриада-2018» заняла золотую середину.

Vxix5i9hm u Команда из Удмуртии в окружном спортивно-туристическом лагере «Туриада-2018» заняла золотую середину

В прошедшие выходные в г. Хвалынск Саратовской области состоялось закрытие спортивно-туристического лагеря ПФО «Туриада -2018». Победителей и призеров соревнований поздравил заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.

Выступая перед ребятами, замполпреда отметил достижения, которых удалось добиться за время проведения «Туриады»: – Количество мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и спортсменов-разрядников выросло за период реализации проекта более чем в 3 раза, на четверть увеличилось количество категорийных турпоходов, на треть – число их участников. Главный показатель – это общий рост числа занимающихся спортивным туризмом в округе. Оно выросло с 79 до 91 тысячи человек, т.е. на 14%. Это значит, что 12 тысяч молодых ребят и девушек впервые выбрали для себя этот увлекательный и полезный вид спорта и досуга.

В этом году на «Туриаду» съехались почти 700 участников из всех регионов ПФО. В рамках программы лагеря состоялось первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Данные соревнования включены в Единый календарный план международных, всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий на 2018 год. Соревнования проходили в следующих основных дисциплинах: велосипедные (индивидуальное и командное первенство), водные (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходные дистанции. Кроме этого, 27 спортсменов в ходе «Туриады» выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.

В первенстве ПФО по спортивному туризму 3 место заняла команда Республики Марий Эл, 2 место – сборная Пермского края, 1 место – команда Республики Татарстан. Ребята из Удмуртии – делегация из 45-ти спортсменов - заняли золотую середину – 7-ое место.

Справочно:

Спортивно-туристский лагерь «Туриада» является одним из общественно значимых проектов Приволжского федерального округа. Реализуется с 2013 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Традиционно лагерь проводится в Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский».

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