22 сентября 2018 года в Саранске состоялось закрытие окружного фестиваля по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» и конкурса «Успешная семья Приволжья». Эти проекты реализуются под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО и впервые прошли совместно в одном регионе – Республике Мордовия.
От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова участников фестиваля «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» и конкурса «Успешная семья Приволжья» поздравил помощник полпреда Владимир Колчин: «Совместное проведение этих знаковых мероприятий позволяет подвести итоги деятельности по поддержке воспитанников детских домов, организованной в регионах округа. Благодаря этой работе тысячи мальчишек и девчонок получили хорошие навыки и развили свои способности, нашли новые семьи. Примером для них являются участники конкурса «Успешная семья Приволжья». Впервые в нем участвуют семьи, ставшие родным домом для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Церемония награждения участников масштабного окружного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» началась с чествования победителей и призеров игры «Ума Палата», в которой интеллектуалы Приволжского федерального округа раскрывали уровень своих знаний и боролись за звание самых эрудированных. Победителем игры «Ума Палата» стала команда из Республики Удмуртия, второе место досталось ребятам из Кировской области, на третьем месте – команда Самарской области.
Дипломами и ценными подарками были отмечены все участники фестиваля детского творчества «Звезды ДЕТСТВА», который, также, является составной частью проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО». В окружном гала-концерте приняли участие более 120 воспитанников детских домов и школ-интернатов ПФО. В рамках гала-концерта дети показали десятки номеров в номинациях: «Вокал», «Танец», «Художественное слово» и «Оригинальный жанр».
В течение двух дней юные спортсмены Приволжского федерального округа соревновались в силе и ловкости в рамках окружной Спартакиады для воспитанников детских домов «Спортивный Олимп Приволжья». В общекомандном зачете безоговорочную победу одержали ребята из Республики Мордовия. Второе место заняла команда из Кировской области, третье место – у Саратовской области. От Удмуртии во всех мероприятиях приняло участие 33 ребенка из Можгинского, Алнашского, Воткинского, Глазовского и Ижевского детских домов.
В конкурсной программе «Успешная семья Приволжья» приняли участие 14 семей из всех регионов округа. Председатель жюри конкурса Сергей Кисляк наградил победителя – семью Рудневых из Саратовской области. Диплома второй степени удостоена семья Петровых из Республики Марий Эл, диплома третьей степени – семья Львовых из Чувашской Республики. Семьям-победителям вручены дипломы и памятные призы. Семья Тычининых из Киясовского района Удмуртии победила в номинации «Семейное дело».
Подарки для победителей и призеров подготовлены по линии Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО.
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