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Команда «Химки-Подмосковье» нанесла поражение ижевскому клубу «Купол-Родники»

9 декабря
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Команда «Химки-Подмосковье» нанесла поражение ижевскому клубу «Купол-Родники» со счетом 87:78. Игра состоялась 4 декабря, а накануне главная команда «Химки» с большим разрывом в счете взяла верх над саратовским «Автодором».

Те подмосковные любители баскетбола, что ценят упорное соперничество, смогли получить недостающие эмоции во встрече с ижевской командой. Первая половина игры прошла, как «на качелях». То одна, то другая команда выходила вперед в счете. На большой перерыв ушли при счете 37:36 в пользу химчан. Третья четверть в этом матче стала определяющей. Хозяева площадки достигли задела в 11 очков. В последней 10-минутке атакующему напору «Купола-Родников» противостояла дисциплинированная защита хозяев площадки. В итоге химчане удержали победный счет. Наиболее результативным у победителей стал Валерий Лиходей, набравший 25 очков. Он сделал семь точных дальних бросков.

В ижевской команде 20 очков набрал Игорь Самсонов и 18 очков на счету Максима Захарова. Конечно, сказалось отсутствие из-за травм Андрея Петухова и Максима Кирьянова.

В связи с тем, что команда «Урарту» (Ереван) снята с чемпионата России в суперлиге, игроки клуба «Купол-Родники» получат возможность небольшого отдыха. Из Подмосковья ижевская команда должна была сразу отправиться в Ереван.

Александр НИКОЛАЕВ

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