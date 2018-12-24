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Коляска «сама» поднялась на крышу авто. Подъёмник Салавата Бакиева – первый в России

24 декабря
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В фойе Государственного театра кукол раздались довольно высокие звуки движущего устройства. Это Салават Бакиев с помощью телефона поднял на крышу «автомобиля» инвалидную коляску. Слово «автомобиль» я взяла в кавычки потому, что, конечно же, на втором этаже театра никакой машины не было: её роль исполняла металлическая конструкция, а инвалидная коляска, багажник, в который её занесли, и сам подъёмный механизм – настоящие.

%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%81%d0%ba%d0%b0 %d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0 Коляска «сама» поднялась на крышу авто. Подъёмник Салавата Бакиева – первый в России

– Когда я установил в машине ручное управление, – рассказывает Салават Бакиев, инвалид–колясочник, – то сразу подумал: «А куда коляску–то девать?». Просто так её в салон автомобиля не затащишь: сначала надо снять одно колесо, потом – второе… Грязь с колёс остаётся в салоне, после поездки её надо убирать... Неужели в век компьютерных технологий нет чего–то такого, что бы позволило не втаскивать коляску в салон?

Оказалось, в России – нет. В Европе подъёмники существуют, но они дорогие.

Когда же Салават устроился на работу в компанию «Доступная среда», его спросили, есть ли у него какие–то идеи. Объяснили: имея интересную идею, можно поучаствовать в конкурсе на получение гранта.

Сначала с товарищами по работе, а потом и с директором предприятия Платоном Наговицыным Салават поделился идеей автоматического подъёма коляски в блок на крыше автомобиля. И эту идею удалось осуществить: создали подъёмник, которым Салават управляет с помощью телефона. Приложение к телефону разработал инженер–технолог, студент ИжГТУ Евгений Александров.

В фойе театра Салават продемонстрировал опытный образец подъёмника. Он испытывает его в различных погодных условиях. Все нюансы работы устройства записывает: где что задевает, какие узлы надо поменять…

– Будем дорабатывать и создадим более правильную, более доступную для потребителей модель, – говорит Салават. – В нашей команде – инженер Николай Нагорный.

«Сделать из «Запорожца» великий автомобиль проще, чем сделать сам «Запорожец»». Так вот «запорожцем», началом начал, была идея Салавата Бакиева.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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