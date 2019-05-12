Пулевая стрельба. От медали к медалям **Лидер сборной Удмуртии Юлия Каримова в апреле завоевала две медали на Кубке мира. Она заняла первое...

Ижевчане могут поставить рекорд по самым массовым отжиманиям в России **9 мая более чем в 150-ти городах России состоится патриотическая акция «Рекорд Победы». Жители кажд...