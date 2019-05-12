Главная » Спорт » Кольцевая велогонка: от подростка до мастера

Кольцевая велогонка: от подростка до мастера

10 мая
0

На Центральной площади Ижевска 1 мая состоялась традиционная кольцевая велогонка. Она прошла в 51-й раз. Главную дистанцию в 22 километра выиграл Станислав Антонов – член сборной команды России.

Dsc 4117 Кольцевая велогонка: от подростка до мастера

Приветствовали велосипедистов Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов и другие руководители – спортивные и городские. Победитель первой велогонки 1968 года Алексей Халилов принял участие в награждении сегодняшних призёров. Депутат Госдумы России Валерий Бузилов участвовал в заезде ветеранов, а перед этим вручил Благодарственное письмо Госдумы России заслуженному тренеру СССР Павлу Кулькову. Кроме того, Почётная грамота Госсовета Удмуртии была вручена заслуженному тренеру России Олегу Блинову.

В гонке участвовали 265 велосипедистов, в том числе гости из Пермского края. Дистанции начинались от 3000 метров. В ветеранских категориях победителями стали Александр Шамшурин (он обошёл Валерия Бузилова), Игорь Белов, Илья Баранов.

Эдуард Бойчук и Денис Лекомцев – первые среди своих ровесников в категории 40+. Среди любителей до 39 лет победу одержал Андрей Пустозеров.

Победителями в юношеских возрастах стали Булат Ногуманов, Арсений Полуденко, Матвей Вахрушев, а среди девушек первой финишировала Ирина Кузьмина.

В возрастной категории 13-14 лет гонки-критериумы выиграли Антон Матушкин из «Витязя» и Евдокия Корлякова из специализированной СШОР Удмуртии.

Максим Колесников и Марина Новгородова стали победителями в гонках среди 15-16-летних.

Весь пьедестал среди юниоров 17-18 лет заняли воспитанники спортшколы «Импульс», а победил среди них Яков Миролюбов – он в этом сезоне стал мастером спорта. Ксения Семенцова поддержала этот победный порыв «Импульса», финишировав первой среди ровесниц.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Александр СТАРШОВ Все материалы этого автора

Читать также

Пулевая стрельба. От медали к медалям
11 мая
**Лидер сборной Удмуртии Юлия Каримова в апреле завоевала две медали на Кубке мира. Она заняла первое...
Ижевчане могут поставить рекорд по самым массовым отжиманиям в России
6 мая
**9 мая более чем в 150-ти городах России состоится патриотическая акция «Рекорд Победы». Жители кажд...
Лёд нашей «Ижстали»
30 апреля
Круглую дату в истории хоккея Удмуртии отметили в Ижевске 28 апреля: 60 лет назад завершился первый с...
Серебряные бутсы: юные футболисты из Удмуртии привезли награду с всероссийских соревнований
29 апреля

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо