Приветствовали велосипедистов Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов и другие руководители – спортивные и городские. Победитель первой велогонки 1968 года Алексей Халилов принял участие в награждении сегодняшних призёров. Депутат Госдумы России Валерий Бузилов участвовал в заезде ветеранов, а перед этим вручил Благодарственное письмо Госдумы России заслуженному тренеру СССР Павлу Кулькову. Кроме того, Почётная грамота Госсовета Удмуртии была вручена заслуженному тренеру России Олегу Блинову.
В гонке участвовали 265 велосипедистов, в том числе гости из Пермского края. Дистанции начинались от 3000 метров. В ветеранских категориях победителями стали Александр Шамшурин (он обошёл Валерия Бузилова), Игорь Белов, Илья Баранов.
Эдуард Бойчук и Денис Лекомцев – первые среди своих ровесников в категории 40+. Среди любителей до 39 лет победу одержал Андрей Пустозеров.
Победителями в юношеских возрастах стали Булат Ногуманов, Арсений Полуденко, Матвей Вахрушев, а среди девушек первой финишировала Ирина Кузьмина.
В возрастной категории 13-14 лет гонки-критериумы выиграли Антон Матушкин из «Витязя» и Евдокия Корлякова из специализированной СШОР Удмуртии.
Максим Колесников и Марина Новгородова стали победителями в гонках среди 15-16-летних.
Весь пьедестал среди юниоров 17-18 лет заняли воспитанники спортшколы «Импульс», а победил среди них Яков Миролюбов – он в этом сезоне стал мастером спорта. Ксения Семенцова поддержала этот победный порыв «Импульса», финишировав первой среди ровесниц.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.