«Экспедиция проРодники» – новый культурный проект художника Владимира Дубосарского, в котором он решил соединить творческих людей, живущих далеко друг от друга, но на самом деле очень нужных другу другу в плане культурных открытий, обмена мыслями, работами, идеями. Художник побывал и в Удмуртии, и в Эстонии и решил, что эти два, по его собственному выражению, полюса надо соединить. Соединить без всяких бюрократических барьеров и проволочек. И мы стали первой ласточкой в этом проекте.
Это были потрясающие дни общения со звёздами европейского актуального искусства и молодыми авторами. Кто-то из них уже был в Удмуртии, кто-то приехал впервые, и мы вместе открывали и творчество, и территории. Наша задача была познакомить художников с необычайной красотой нашего края и его людьми. Пейзажи Камы и настоящая чистота «Бабушек из Бураново», вкусный кофе в Сарапуле и глубокое искусство Удмуртии, тихие песни и страстные танцы, закат в полмира и рассвет... – это то, к чему прикоснулись художники. Неделя открытий и радости.
И наш родниковый край я увидел другим. У нас красивые трудолюбивые люди, которые умеют делать лучшее оружие в мире и беречь мир. У нас необыкновенно красивая природа, которая заряжает позитивом. У нас талантливый и творческий народ… Я полюбил Эстонию за то, что она помогла мне заново открыть Удмуртию, дала миру таких прекрасных художников и новый импульс к творчеству. Хотелось бы сказать большое спасибо от всех участников «Экспедиция проРодники» Главе Удмуртской Республики Александру Бречалову, руководителю Администрации Главы и Правительства УР Сергею Смирнову, министру культуры УР Владимиру Соловьеву, исполняющему обязанности руководителя Агентства печати и информации Приску Мгои, Агрохолдингу «КОМОС ГРУПП» и лично Андрею Васильевичу Шутову за поддержку Удмуртии.
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