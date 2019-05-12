– День Победы – общий праздник, но у каждого он свой. У кого-то с тяжёлыми воспоминаниями о страшных боевых сражениях. У кого-то с пролистыванием фотоальбома со снимками защитников, которых уже нет рядом. А кто-то ещё не успел подрасти, чтобы понять всю важность этого дня. И если первые помнят своих Героев, то знания последних зависят от нас.
Очень важно, чтобы память о Великой Отечественной войне навсегда оставалась у нашего народа. Важно, чтобы молодёжь, которая знает о войне только по фильмам и книгам, могла пропустить через себя эти знания. И важно, чтобы нашёлся тот, кто поможет это сделать.
…Весна. В столярной мастерской школы изредка, прерывая тишину, ритмично скользит рубанок. Летят завитые стружки. Прибавляется шум наждачной бумаги, с помощью которой шлифуют деревянные детали. И где-то рядом скрупулёзно выпиливают из латуни цифры «1941-1945». Так мы с одноклассниками готовили деревянные макеты самолётов военных лет, которые стали частью экспозиции школьного музея ко Дню Победы. Это было одним из моих первых прикосновений к Великой Отечественной войне.
Этот важный урок жизни стал возможным благодаря нашему учителю физики и труда Николаю Васильевичу Калинину – участнику войны, штурману дальней бомбардировочной авиации.
Он был строгим учителем, но добрым человеком, который показал, как каждый может пропустить через себя историю о войне. А модели авиационной техники стали «проводниками» в те страшные годы российской истории. Мы представляли, как за штурвалом таких самолётов русские лётчики бесстрашно атаковали врага или же как пикирующие бомбардировщики делали свой очередной трюк. На их месте никому не хотелось оказаться.
Выставку Николай Васильевич дополнил фотографиями своих однополчан. Это был первый музей в моей жизни. Помню, что наши работы даже оценили на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Маленькая победа для Победы. Тем временем в пришкольном саду зацвела яблоня. И каждый год до этого, памятного мне, она расцветала тоже ко Дню Победы.
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