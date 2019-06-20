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Колонка редактора. Штандарт Наполеона в Ижевске

20 июня
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Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»:

– Трагическая для России дата – 24 июня. В этот день 207 лет назад, в 1812 году, император Франции Наполеон Бонапарт без объявления войны вторгся на территорию нашей страны. За шесть месяцев этой войны (она длилась с июня по декабрь 1812 года) Россия потеряла 610 тысяч человек.

Zahgz4tfshq (2) Колонка редактора. Штандарт Наполеона в Ижевске

Для Ижевска она стала главной проверкой его основной продукции в то время – оружия.

Наполеон Бонапарт, наверное, и не подозревал о существовании Ижевского завода, производящего оружие для той Победы. Накануне вторжения в Россию он говорил: «Я иду в Москву и в одно или два сражения всё кончу. Император Александр будет на коленях просить мира. Я сожгу Тулу и обезоружу Россию».

Планы этого агрессора, постоянно с кем-то воевавшего начиная с 1799 года, были давно прочитаны российским правительством, и именно они подтолкнули на создание в глубине России оружейного завода. Местом его расположения был выбран Ижевск, где уже работал железоделательный завод. 10 июня 1807 года было начато строительство оружейного производства, которое должно было производить для армии до ста тысяч единиц холодного и огнестрельного оружия.

Новое производство – новые люди. Если в 1807 году в посёлке проживали 4000 человек, то через год – уже более 6000. Так Ижевск пережил своё второе рождение и внёс вклад в победу над французскими завоевателями. В 1807 году оружейный завод выпустил 7 ружей. В 1812-м ижевские оружейники дали армии 5877 ружей и 860 тесаков для артиллеристов. Работали на армию и победу и крестьяне близлежащих деревень – они изготовляли болванки для лож.

В Ижевске память о событиях 1812 года хранит башня главного оружейного корпуса, построенная в 1815 году, – на ней знамёна, доспехи и оружие поверженной армии Наполеона, над ними шпиль и маковица, на которой развевался русский флаг. В 1907 году в честь Михаила Архангела, покровителя оружейников, на народные деньги был построен Михайловский собор.

А уроженец Воткинска Пётр Чайковский написал торжественную увертюру «1812 год». Ижевск помнит...

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Автор статьи

Елена БОРОДИНА Все материалы этого автора

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