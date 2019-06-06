– 6 июня – 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Поэта, который выразил своё время, дал русской литературе нового героя, создал новую поэтическую лексику. Вся наша поэзия и словесность – «до» Пушкина и «после».
Сегодня (и уже давно) Пушкин для нас – хрестоматийная фигура. Увенчанная вместо лаврового венка венцом тёмных кудрей. Вокруг его имени возник и закрепился стереотип о всеобщем обожании и признании его таланта, о том, что каждое его новое сочинение встречали с восторгом. Ничуть не бывало. Александр Пушкин был юным революционером поэзии, которого опасались читатели более старшего поколения (быть старше Пушкина было не сложно, возмутительно-смелую, полную соблазна и иронии поэму «Руслан и Людмила» он закончил в 21 год, а стихотворение «Вольность» написал вовсе в 19 лет). Не сосчитать, сколько раз ему укоризненно говорили что-то вроде «молодой человек, в наше время так не писали».
Поэтам всех последующих поколений он показал, что это возможно: дать времени свой голос, свой собственный язык и особый поэтический ритм, овладеть словом настолько, что оно становится откровением (или пророчеством).
Современные поэты делают то же самое, что ровно двести лет назад делал двадцатилетний Пушкин: взламывают каноны, перепридумывают заново стихотворный жанр, оглядываются вокруг и всматриваются внутрь себя, чтобы уловить самые острые, резонирующие темы времени. Пишут и читают на публику. У кого-то получается не очень, но кто-то, может быть, станет важной фигурой нашего времени.
Вместо литературных салонов сегодня – поэтические слэмы: битвы за новую поэзию. 11 июня в Ижевске состоится такая «битва» - региональный этап Всероссийского поэтического слэма. Его победители поедут в ноябре на российский финал в Красноярск, а дальше – международный уровень. Выбирать победителей будут слушатели. И нам всем нужно будет слушать внимательно, чтобы не прозевать появление настоящего российского поэта. Мы же помним, что Поэт – это «наше всё».
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