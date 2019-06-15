Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»:
«Первая в мире – наша!», «Новый триумф в освоении космоса!», «Весь мир восхищён! В космосе – советская женщина!» С такими заголовками вышли российские центральные газеты 56 лет назад, 16 июня 1963 года. А весь мир следил за сообщениями о полёте космического корабля «Восток-6», пилотируемого Валентиной Владимировной Терешковой, первой женщиной, побывавшей на орбите.
Это был действительно героический полёт и победа в освоении космического пространства. Наша страна стремилась первой делать новые и новые шаги в освоении неизведанного: 12 апреля – в космосе побывал Юрий Гагарин, создав мировую сенсацию. Следующим событием такого же крупного масштаба должен был быть полёт женщины-космонавта. В СССР в обстановке строгой секретности отбирали кандидаток среди парашютисток. Такая была установка, ведь космонавт должен приземлиться на парашюте. По некоторым источникам, претенденток было 800, из них осталось 30, к полёту отобрали пять кандидаток. Валентине Терешковой на момент полёта было всего 26 лет. Её жизненный опыт – это работа с 17 лет браслетчицей на Ярославском шинном заводе, затем ровничницей на комбинате технических тканей. Одновременно она училась в вечерней школе. В Ярославском аэроклубе Валентина совершила 90 прыжков с парашютом.
Полёт в космос недаром приравнивают к подвигу на земле, и Валентина Владимировна Терешкова его совершила: она впервые в одиночку пилотировала космический корабль, как бы тяжело физически ей не было, она справилась с возникшими в ходе полёта трудностями, смогла переориентировать корабль для возвращения на Землю. 71 час провела в космосе первая женщина-космонавт. Конечно, можно сказать, что здесь не обошлось без идеологии. Отправляя первыми в мире на орбиту Валентину Терешкову, Советский Союз хотел показать и преимущества своего строя: у нас равноправие мужчин и женщин. Но сам факт этого полёта дал материал для большой темы на будущее: женщины имеют право на профессию космонавта и вполне могут успешно трудиться на орбите, что и показали последующие полёты Светланы Савицкой, Елены Кондаковой и Елены Серовой.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.