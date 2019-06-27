Несколько лет назад монумент был номинирован на конкурс «Семь чудес России». Официального звания «чуда» он не получил, но для каждого жителя Удмуртии очевидно, что республика владеет уникальным культурным объектом. 46-метровый монумент «Навеки с Россией» не только самая высокая скульптура в Удмуртии и всём Поволжье и Прикамье, но одна из крупнейших в России. Александрийской колонне, символу Санкт-Петербурга, она уступает всего 2 метра. Монумент стал одной из самых удачных работ московского скульптора Александра Бурганова. На момент начала работы над эскизом ему было только 35 лет, что в очередной раз подтверждает: поддержка молодых художников может обернуться грандиозным успехом.
С самого начала своего существования монумент стал полноправным и активным участником городской жизни, в его народных названиях отражались главные вехи, через которые проходила Удмуртия. Главой региона (председателем Президиума Верховного Совета УАССР) в 1972 году был Пётр Сысоев, и после открытия монумент мгновенно нарекли «штанами Сысоева». Страна уже оправилась от послевоенных тягот, в Удмуртии нашли нефть, и казалось, две «штанины» монумента символизируют: теперь Удмуртия далеко пойдёт. Но вскоре за монументом закрепилось другое имя – «лыжи Кулаковой». Стелы монумента, похожие на вертикально стоящие лыжи, вошли в жизнь ижевчан практически одновременно с победой Галины Кулаковой на Олимпиаде в Саппоро. В этой истории отразился характер ижевчан и их приоритеты: они верят в силу личности, уважают трудолюбие и упорство.
Уже почти полвека монумент остаётся смысловой и эстетической осью, на которую «нанизана» центральная часть города и набережная. Уверенная, сильная вертикаль будто пришпиливает к себе гладь пруда с одной стороны и подтягивает эспланаду и площадь с другой, и пока она стоит, Ижевск будет хранить свою идентичность.
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