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Колонка редактора. Ось, держащая Ижевск

27 июня
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Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда» 26 июня 1972 года был торжественно открыт монумент Дружбы народов «Навеки с Россией». В этот день у Ижевска появился мощный архитектурный символ, задающий тон эстетике города и во многом определяющий менталитет его жителей.

Zahgz4tfshq (2) Колонка редактора. Ось, держащая Ижевск

Несколько лет назад монумент был номинирован на конкурс «Семь чудес России». Официального звания «чуда» он не получил, но для каждого жителя Удмуртии очевидно, что республика владеет уникальным культурным объектом. 46-метровый монумент «Навеки с Россией» не только самая высокая скульптура в Удмуртии и всём Поволжье и Прикамье, но одна из крупнейших в России. Александрийской колонне, символу Санкт-Петербурга, она уступает всего 2 метра. Монумент стал одной из самых удачных работ московского скульптора Александра Бурганова. На момент начала работы над эскизом ему было только 35 лет, что в очередной раз подтверждает: поддержка молодых художников может обернуться грандиозным успехом.

С самого начала своего существования монумент стал полноправным и активным участником городской жизни, в его народных названиях отражались главные вехи, через которые проходила Удмуртия. Главой региона (председателем Президиума Верховного Совета УАССР) в 1972 году был Пётр Сысоев, и после открытия монумент мгновенно нарекли «штанами Сысоева». Страна уже оправилась от послевоенных тягот, в Удмуртии нашли нефть, и казалось, две «штанины» монумента символизируют: теперь Удмуртия далеко пойдёт. Но вскоре за монументом закрепилось другое имя – «лыжи Кулаковой». Стелы монумента, похожие на вертикально стоящие лыжи, вошли в жизнь ижевчан практически одновременно с победой Галины Кулаковой на Олимпиаде в Саппоро. В этой истории отразился характер ижевчан и их приоритеты: они верят в силу личности, уважают трудолюбие и упорство.

Уже почти полвека монумент остаётся смысловой и эстетической осью, на которую «нанизана» центральная часть города и набережная. Уверенная, сильная вертикаль будто пришпиливает к себе гладь пруда с одной стороны и подтягивает эспланаду и площадь с другой, и пока она стоит, Ижевск будет хранить свою идентичность.

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