Этот юбилей – не только праздник редакции самого популярного и массового журнала, в каждом уголке России знают жёлтого и пушистого сказочного персонажа Мурзилку, который постоянно попадает в различные приключения, рассказывает детям сказки, задаёт загадки, учит мастерить, решать ребусы… Ему пишут письма дети и делятся своими мыслями, секретами, стихами и рассказами Самые тёплые чувства вызывает этот любимый многими поколениями читающих журнал персонаж.
Сегодня можно часто наблюдать такую картину: родители включают планшет или смартфон ребёнку, чтобы тот не отвлекал их от дел, а смотрел мультфильмы или слушал сказку. Это хороший современный способ получения информации, который, конечно же, необходим. Но он ни в коем случае не заменит процесс чтения, во время которого идёт не просто познание мира – развивается мозг ребёнка. Учёные считают, что интеллект человека формируется в первые шесть лет жизни, когда создаются связи между миллиардами клеток мозга, а чем больше этих связей, тем выше интеллект. Читая, ребёнок учится запоминать информацию и концентрировать внимание, изучает новые слова и тренирует память, развивает логику и даёт полёт фантазии. Можно утверждать, что именно чтение с малых лет делает человека человеком разумным.
Сегодня мы нет-нет, да и услышим тревожную информацию о том, что школьник в каком-то из российских городов взял оружие, пришёл в класс… В основе этого поведения мне видится… недостаточное чтение этим ребёнком хорошей детской литературы в более юном возрасте.
Если вернуться к страницам детского журнала «Мурзилка», то там вы не найдёте примеров агрессии. От первой и до последней страницы все эти годы детское чтение приучало делать добрые дела, создавать поделки своими руками, помогать людям и животным, познавать мир, а не разрушать его. Журнал учил любить Родину, ближних, природу.
Сегодня, к сожалению, культура детского чтения в обществе не развивается, хотя достаточно хороших журналов и книг. Чтение – это умственный труд. Тот самый, на который нацелен любимый многими поколениями журнал «Мурзилка».
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