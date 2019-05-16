Главная » Общество » Колонка редактора. Мурзилка учит доброте

Колонка редактора. Мурзилка учит доброте

16 мая
0

Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»: – Сегодня хороший повод поговорить о детском чтении – 95 лет назад, 16 мая 1924 года, вышел первый номер литературно-художественного журнала «Мурзилка» (6+).

Zahgz4tfshq Колонка редактора. Мурзилка учит доброте

Этот юбилей – не только праздник редакции самого популярного и массового журнала, в каждом уголке России знают жёлтого и пушистого сказочного персонажа Мурзилку, который постоянно попадает в различные приключения, рассказывает детям сказки, задаёт загадки, учит мастерить, решать ребусы… Ему пишут письма дети и делятся своими мыслями, секретами, стихами и рассказами Самые тёплые чувства вызывает этот любимый многими поколениями читающих журнал персонаж.

Сегодня можно часто наблюдать такую картину: родители включают планшет или смартфон ребёнку, чтобы тот не отвлекал их от дел, а смотрел мультфильмы или слушал сказку. Это хороший современный способ получения информации, который, конечно же, необходим. Но он ни в коем случае не заменит процесс чтения, во время которого идёт не просто познание мира – развивается мозг ребёнка. Учёные считают, что интеллект человека формируется в первые шесть лет жизни, когда создаются связи между миллиардами клеток мозга, а чем больше этих связей, тем выше интеллект. Читая, ребёнок учится запоминать информацию и концентрировать внимание, изучает новые слова и тренирует память, развивает логику и даёт полёт фантазии. Можно утверждать, что именно чтение с малых лет делает человека человеком разумным.

Сегодня мы нет-нет, да и услышим тревожную информацию о том, что школьник в каком-то из российских городов взял оружие, пришёл в класс… В основе этого поведения мне видится… недостаточное чтение этим ребёнком хорошей детской литературы в более юном возрасте.

Если вернуться к страницам детского журнала «Мурзилка», то там вы не найдёте примеров агрессии. От первой и до последней страницы все эти годы детское чтение приучало делать добрые дела, создавать поделки своими руками, помогать людям и животным, познавать мир, а не разрушать его. Журнал учил любить Родину, ближних, природу.

Сегодня, к сожалению, культура детского чтения в обществе не развивается, хотя достаточно хороших журналов и книг. Чтение – это умственный труд. Тот самый, на который нацелен любимый многими поколениями журнал «Мурзилка».

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

«Союз десантников Удмуртской Республики» приглашает жителей региона принять участие в создании Монумента славы ВДВ
18 мая
Монумент появится в парке «Патриот» возле Дворца детского (юношеского) творчества....
Горячий май 2019-го
16 мая
Из-за жары в Удмуртии увеличилось количество пожаров ...
На контроле летний отдых
16 мая
Удмуртия готовится к летней оздоровительной кампании. ...
Это нужно не павшим, это нужно живым
16 мая
Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» продолжает восстанавливать памятники героям Великой Отечественной войны...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо