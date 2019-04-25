– У чистоты много имён: каждый год весенние субботники проходят под разными девизами. В этом году это всемирный эко-челлендж #trashtag. В нашем регионе акцию назвали «Чисто по-удмуртски». Но как бы ни назывался весенний субботник, для его добровольных участников важно одно – люди хотят изменить мир вокруг себя к лучшему, самим сделать его более совершенным.
Весенние субботники – это очищение не только какой-то конкретной территории, но и самого себя для дальнейших добрых и полезных дел. Я помню, как мы всем нашим восьмым классом в Балезино сажали берёзки возле школы № 42. Сейчас они стали большими и до сих пор напоминают о том радостном чувстве, что ты участвуешь в общем полезном и добром деле.
Кстати, традиции проведения общественных субботников в этом году исполняется сто лет. 10 мая 1919 года партийные рабочие Московско-Казанской железной дороги и поддержавшие их добровольцы производили погрузку, ремонт вагонов и паровозов в трудное для страны время гражданской войны. Этот пример был настолько сильным, что получил в дальнейшем название «великий почин», а повторить его захотели многие, и первые субботники тогда прокатились по крупным городам России.
Газета «Удмуртская правда» за свою более чем столетнюю историю не раз писала о коллективных субботниках. Например, в номере за 9 мая 1939 года в статье «Великий почин» газета рассказала о двадцатилетней истории субботников. Она напомнила о призыве рабочих депо, которые решили «пришпорить себя и вырвать из своего отдыха ещё один час работы, т. е. увеличить свой рабочий день на час, суммировать его и в субботу сразу отработать 6 часов физическим трудом, дабы произвести немедленно реальную ценность».
А вот заголовки в «Ижевской правде» за 12 октября 1931 года: «Завоевать победу на участке уборки овощей. Ударники производства, покажите образцы, как надо работать в поле, возглавьте субботники, рапортуйте об успехах!», «Осоавиахим и призывники 1909 года – на субботник!»
Сегодня субботники по-прежнему актуальны: люди собираются добровольно, чтобы вложить частицу своего труда в ту или иную городскую или сельскую территорию.
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