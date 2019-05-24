Учреждённое в 1938 году звание Героя Социалистического Труда было упразднено в 1991 году вместе со всей наградной системой СССР и на протяжении более чем двух десятилетий воспринималось как пережиток прошлого. Тем более что первым, получившим это звание в 1939 году, был Иосиф Сталин, личность противоречивая. Героями Соцтруда были Хрущёв и Черненко, авторы бомб, маршалы вооружений. Казалось бы, где тут рабочие, простые труженики?
Однако Героями Социалистического Труда за годы существования этого звания стали более 20 с половиной тысяч человек. Наибольшее количество награждённых, более 12,4 тысячи – работники сельского хозяйства, которым долгое время отдавали приоритет.
В Удмуртии этого звания были удостоены 76 человек. Трое из них – генеральный директор производственного объединения «Ижмаш» Иван Белобородов, легендарный Михаил Калашников и генеральный директор производственного объединения «Воткинский машиностроительный завод» Владимир Садовников – получили это звание дважды. Это люди известные.
А вот примеры «простых» тружеников Удмуртии, получивших звание Героя Социалистического Труда.
Фекла Васильева, одна из первых колхозниц колхоза «Борьба» Ярского района, более 30 лет проработавшая за рулём трактора в родном колхозе. Она почти в два раза перекрывала нормы выработки.
Учитель биологии и химии Сосновской средней школы Шарканского района Иван Зеленин со своими учениками создал опытническую бригаду по выведению и акклиматизации на пришкольном участке новых сортов кормовых культур и цветов. Школа неоднократно становилась участницей ВДНХ СССР, её успехи, а также достижения Зеленина отмечены дипломами и медалями выставки.
И сегодня людей, ежедневно добросовестно выполняющих свой труд, в стране тысячи.
Поэтому итогом споров, вызванных предложением об учреждении высшей награды за труд, стал Указ Президента России «Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации», подписанный 29 марта 2013 года. Вручение награды происходит ежегодно накануне Дня весны и труда.
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