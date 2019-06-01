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Колонка редактора. Газета – вечная ценность

30 мая
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Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»

– 30 мая в истории газеты – день особый. Именно 30 мая 1631 года во Франции вышел первый номер издания La Gazette – газеты в её современном понимании.

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Современный читатель был бы поражён, если бы сравнил номера «Ля Газете» с нынешними общественно-политическими газетами – за четыре века их структура почти не изменилась (открывали каждый номер статьи о реформах, проводимых властью, закрывали – репортажи о культурных событиях).

Покровителем первой газеты был сам кардинал Ришелье – не просто герой знаменитого романа о трёх мушкетёрах, а один из крупнейших просветителей и реформаторов своего времени. Ришелье безошибочно понял, какие грандиозные исторические перспективы могут быть у массового издания, позволяющего людям получать проверенную, аналитически обработанную информацию.

Чутьё его не подвело: уже почти четыре столетия газета остаётся главным способом коммуникации между людьми. Осязаемые пальцами чуть шероховатые бумажные страницы с самой разнообразной информацией позволяют людям физически почувствовать свою сопричастность всему происходящему в мире. В начале цифровой эпохи на рубеже XX и XXI веков могло показаться, что газета начинает уступать свои позиции соцсетям и интернет-блогам. Но оказалось, что это сиюминутное развлечение пресыщает человека довольно быстро. В «нулевые» человечество увлеклось Твиттером, а потом почти забыло о нём. Мгновенный бум в начале века пережил Живой Журнал с массивами неотредактированного, не проверенного на подлинность информации текста, – сейчас о нём если и вспоминают, то как о вчерашнем дне. Ориентированный исключительно на потребление визуального контента Инстаграм уже сейчас вызывает критику интеллектуальной аудитории. Газета благодаря своей универсальности и профессионализму – живёт.

Слово «газетта» итальянского происхождения и обозначает серебряную монету – столько 400 лет назад стоил один выпуск. Это символично: в названии средства массовой информации заложена его ценность. И как фамильное серебро, газета перейдёт к следующим поколениям читателей.

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Автор статьи

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