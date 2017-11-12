Признание республики
Государственный прием в честь Дня народного единства и 97-й годовщины государственности республики состоялся 3 ноября в Резиденции Главы Удмуртии.
Доска почета Удмуртской Республики традиционно обновляется в преддверии Дня народного единства и Дня государственности республики. В этом году в наградной список попали имена 50 граждан и 13 трудовых коллективов, внесших значительный вклад в развитие экономики, науки, образования, охраны здоровья, культуры и укрепление правопорядка Удмуртии.
– Наша республика обладает большим потенциалом и по праву считается надежным оборонным краем. Всё, что мы имеем сегодня, было создано нашими предшественниками. В этот день мы вспоминаем тех, кто стоял у истоков государственности республики, – открывая торжественную церемонию, подчеркнул глава республики Александр Бречалов. – У нас множество планов по развитию региона – это привлечение инвестиций, внедрение новых технологий. Воплотить задуманное возможно, только работая в единой команде.
Свидетельство о занесении коллектива предприятия на республиканскую Доску почета генеральному директору ОАО «Удмуртнефть» Андрею Топалу вручил глава региона. Коллектив и сотрудники предприятия многократно заносились на республиканскую Доску почета. В этом году это значимое событие символично совпало с полувековым юбилеем предприятия. Сегодня «Удмуртнефть» – это надежная опора региона, крупнейший инвестор и работодатель. Предприятие обеспечивает работой более 8500 жителей республики. В консолидированный бюджет УР «Удмуртнефть» в 2016 году перечислила более 5,2 миллиарда рублей. На эти деньги строятся школы, выплачиваются зарплаты бюджетникам. С 2006 года, когда «Удмуртнефть» продолжила работу под управлением нефтяной компании «Роснефть», в развитие республиканских социальных проектов направлено более 900 миллионов рублей.
Предприятие ежегодно добывает более 6 миллионов тонн нефти, что составляет около 60 процентов от общего объема добычи нефти в Удмуртии. За весь период производственной деятельности из недр извлечено свыше 295 миллионов тонн нефти. Специалистами компании наработан огромный опыт разработки трудноизвлекаемых высоковязких нефтей, на предприятии внедряются новые технологии, расширяется ресурсная и инфраструктурная база.
– Это заслуженная награда нашего коллектива, и мы продолжим и дальше идти к новым наградам и успехам. Это ответственно и почетно, – отметил генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» Андрей Топал. – Мы не остановимся на достигнутом и будем в дальнейшем вносить свой вклад в благосостояние республики.
ОАО «Удмуртнефть» ведет разработку 33 месторождений, расположенных на территории 14 районов республики. В числе самых крупных – Чутырско-Киенгопское, Мишкинское, Ельниковское и Гремихинское. В 2017 году «Удмуртнефть» открыла два новых месторождения – Весеннее и Пихтовкинское.
Гузель МАКСИМОВА
Фото: Э.Карипов
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