Сегодня, 1 марта, в Верховном суде Удмуртской Республики был вынесен и оглашен вердикт коллегии присяжных заседателей. 50-летняя жительница города Глазова признана виновной в убийстве малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
Присяжные, совещавшиеся три часа, решили, что деяние действительно было совершено, что совершила его действительно соседка семьи мальчика. Присяжные также решили, что женщина виновна, но заслуживает снисхождения, передает ИА Сусанин.
Информагентство также сообщает, что ходе обсуждения мнения присяжных разделились. 9 человек проголосовали за то, что женщина виновна в убийстве мальчика, трое высказались против. За снисхождение проголосовали 10 присяжных из 12. Единодушно коллегия высказалась только по первому вопросу. Присяжные согласились, что убийство Артура произошло в день его пропажи - 21 апреля 2015 года - и на том месте, где позже нашли его тело.
Напомним, следствием установлено, что 21 апреля 2015 года женщина встретила на улице 4-летнего мальчика из цыганской семьи, проживавшей по соседству с ней. Между женщиной и ребенком произошел конфликт, в ходе которого он кинул в нее камушек. В связи с этим подсудимая подошла к ребенку и ударила его рукой, затем несколько раз ударила ножом, в результате чего он скончался.
В тот же день с заявлением об исчезновении внука в правоохранительные органы обратилась его бабушка. На поиски ребенка были брошены все силы оперативников и добровольцев. Были проверены все ямы и водоемы, обследованы подвалы, заброшенные дома и строения, куда мог забраться или упасть ребенок.
Тело пропавшего Артура Жукова обнаружили местные жители 2 мая недалеко от дома.
Убийство маленького Артура оставалось нераскрытым на протяжении 9 месяцев. Следователями было допрошено более 700 свидетелей, назначено 180 различных экспертиз. Благодаря результатам одной из них удалось выйти на след предполагаемой преступницы.
После вынесения вердикта коллегии присяжных заседателей суд должен определить меру наказания.
По словам начальника отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления Прокуратуры Удмуртской Республики Дмитрия Малыгина, которого цитирует ИА Сусанин, максимальное наказание, которое грозит женщине, не превышает двух третей от 20 лет, которые предусмотрены статьей (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).
Фото: business16.ru
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