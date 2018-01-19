Виталий Анатольевич - достойный сын своего отца, поэтому нужно сказать и об отце - Анатолии Дмитриевиче Есипове.
Не боялись, а уважали
Анатолий Есипов был на фронте. В конце Великой Отечественной войны - старший сержант, половину Европы прошагал с рядовыми бойцами Советской Армии. Награжден многочисленными медалями и орденом Славы Ш степени. А в мирное время за трудовые заслуги Анатолий Дмитриевич Есипов удостоен трех орденов Трудового Красного Знамени.
Мы познакомились в 1958 году, когда он с семьей приехал работать в посёлок Ува первым секретарём райкома партии. Вскоре все поняли, что будет руководить районной партийной организацией не для видимости, а согласно со своими жизненными устоями, полученными в родительской семье и армии.
Посёлок и район преображались на глазах. Есипов был требовательным и строгим руководителем, его не боялись, а уважали. Провинившиеся члены КПСС и беспартийные шли к нему сами и, допустив проступок, каялись, зная, что он поймёт и поможет выправить положение. Тянулась к нему и молодёжь.
Заканчивался первый срок работы после избрания на должность. И тут обком КПСС предложил другую кандидатуру. Однако коммунисты района настояли, и в число кандидатов на должность был включён Анатолий Дмитриевич Есипов.
Результат тогда обескуражил многих, но не жителей Увинского района: коммунисты проголосовали за Анатолия Дмитриевича. В ту ночь представители района вели длительные переговоры с обкомом партии, поэтому отчётно-выборная партийная конференция закончилась под утро. После тревожной ночи жители вышли на работу победителями.
Только в 1967 году после личного вмешательства секретаря обкома КПСС Валерия Марисова, попросившего на очередной отчётно-выборной партийной конференции освободить Анатолия Дмитриевича Есипова от обязанностей секретаря Увинского райкома КПСС для перевода его в Можгинский район на аналогичную должность, коммунисты дали согласие.
Увинский народ вынужден был согласиться, а можгинцы в том же году с радостью избрали Есипова на должность секретаря райкома КПСС, где он проработал 16 лет и вышел на заслуженный отдых.
Увлечён профессией
Жизненные традиции Анатолия Дмитриевича продолжили его сыновья, в том числе Виталий Анатольевич Есипов – интеллигент в высоком смысле этого слова, носитель всех лучших семейных и общечеловеческих ценностей.
После окончания Ижевского медицинского института Виталий Есипов посвятил себя служению медицине. Был очень увлечён профессией. Организовывал подготовку медицинских кадров среднего звена, работал заместителем министра здравоохранения Удмуртии.Однако главным местом его работы на протяжении 17 лет стала медико-санитарная часть «Ижмаш», в которой трудилось свыше двух с половиной тысяч человек. Это одно из крупнейших многопрофильных учреждений здравоохранения Удмуртской Республики.
Объём работы был гигантским. Медсанчасть обслуживала всех, кто трудился на главной площадке, а также на заводах основного и вспомогательного производств «Ижмаша», автозавода, ИНИТИ «Прогресс». На всех производствах, в том числе в совхозе «Машиностроитель», тогда были здравпункты. Кроме того, медсанчасть оказывала медицинскую помощь растущему населению «Старого аэропорта». Пациентами этого учреждения здравоохранения были и дети, и экстренные больные.
Здесь, в медсанчасти «Ижмаш», полностью раскрылся деловой и человеческий потенциал Виталия Анатольевича. Главным врачом он стал в 1991 году. Девяностые годы – тяжёлое время: до четырёх месяцев задерживалась зарплата, остро не хватало медикаментов, перевязочного материала, продуктов питания для пациентов стационарных отделений. Приходилось искать инвесторов, которые могли оказать медсанчасти какую-то помощь. Продержались, выжили и продолжили лечение больных людей.
Виталий Анатольевич не допускал в коллективе пессимизма. Он всегда требовал собранности, инициативы, высокой исполнительской дисциплины и качественного оказания медицинской помощи в любых условиях. Почти ежедневно, особенно перед экстренными дежурствами, проводили оперативки: выявляли все наличные запасы медикаментов, проверяли готовность оборудования и инструментария и реализовывали все имеющиеся возможности и связи, чтобы достать самое необходимое для работы.
Сами резали марлю на бинты, сушили и жарили морковь для заварки чая, придумывали витаминные супы… Не чурались обращаться за помощью во все инстанции. Когда долг за энергоносители из-за недофинансирования достиг угрожающих размеров, медсанчасть получила предписание о закрытии. В стационаре автозавода после экстренного дежурства врачи ещё продолжали оперировать, и в это время в медсанчасть приехала бригада людей, которые должны были перекрыть электроснабжение, то есть закрыть больницу. И всё же её удалось отстоять!
Никому не жаловался
Хороший руководитель в любой ситуации думает не только о том, как ночь простоять да день продержаться, - он думает и о будущем. Виталий Анатольевич большое внимание уделял подготовке и переподготовке кадров, приобретению передового оборудования и инструментария, внедрению всего нового.
Медсанчасть была кузницей кадров, площадкой для обмена опытом. В Минздраве России всегда радовались приезду коллег из медсанчасти «Ижмаш». Мы несли изюминку опыта, высказывали предложения по решению отдельных проблем.
Одно дело - объективные трудности, которые переживает вся страна, и другое дело – сложности, связанные с амбициями сильных в мире системы городского здравоохранения. Так, полтора года делили больницу, чтобы передать «нужным людям» корпус, стоящий на улице Ленина. Когда мы спросили у Есипова, как долго это может длиться, он ответил: «Пока не научатся руководить».
Виталий Анатольевич никогда никому не жаловался, а вот к нему приходили искать защиту: он всегда стремился понять человека и научить его выйти из сложного положения. Как любили люди его отца, так любили и Виталия Анатольевича.
У него не было врагов – только товарищи: в коллективе больницы, медицинской академии, во многих учреждениях и организациях города и республики. Это и коллеги-главные врачи, и пациенты. Есипов охотно делился опытом и нам всегда советовал, что лучшим, что у нас есть, необходимо делиться с другими.
Он охотно воспитывал молодых. Из медсанчасти «Ижмаш» вышло много первоклассных главных врачей, работающих в Удмуртской Республике и других регионах.
За многолетний инициативный труд Виталию Анатольевичу Есипову присвоены почётные звания «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики», «Заслуженный врач Российской Федерации». Он награждён нагрудным Знаком «Отличник здравоохранения».
Сегодня Виталия Анатольевича нет с нами. Он ушёл из жизни 18 декабря 2017 года, но память о настоящем товарище останется в сердцах знавших его людей.
По поручению коллег Вера Мельникова
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