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Количество участников предварительного голосования увеличилось до 268 человек

26 апреля
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Pg Количество участников предварительного голосования увеличилось до 268 человек

Состоялось очередное заседание оргкомитета по проведению предварительного голосования в Удмуртии.

В ходе заседания было зарегистрировано еще несколько кандидатов-участников предварительного голосования.

Заседание Организационного комитета по проведению предварительного голосования в Удмуртии прошло под председательством Секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Владимира Невоструева. В результате в качестве участников предварительного голосования принято решение зарегистрировать следующих кандидатов:

Багаутдинова Линара Фаниловича, работающего в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа единоборств», тренером.

Дадояна Артура Сарибековича, работающего в ООО Группа Компаний «ИНТЕП», генеральным директором.

Гагарина Михаила Андреевича, работающего в ООО «ПромАгроЭкспорт», директором.

Гасымову Лейлу Захидовну, работающую в Обществе с ограниченной ответственностью «ПРОФ-РЕСУРС», юристом.

Ковалевского Сергея Анатольевича, работающего в ООО «Торговый Дом «Холдер», руководителем отдела снабжения.

Мелехина Алексея Владимировича, работающего Индивидуальным предпринимателем.

Кельдибекову Галину Михайловну, работающую в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. Академика В.И. Кудинова» города Воткинска Удмуртской Республики, директором.

Парфирову Марину Александровну, работающую в Бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской Республики «Воткинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», главным врачом.

Сидорова Сергея Анатольевича, работающего в ООО «Корпорация «Аксион» генеральным директором.

Титову Веру Витальевну, работающую в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Чуровской средней общеобразовательной школе, педагогом-организатором.

Береснева Сергея Геннадьевича, работающего в ООО «Спектр», директором.

Дюкина Альберта Гадыльшаевича, работающего в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 8», директором.

Гумбатова Бахруза Али оглы, работающего в ООО «Сибирь», директором.

Бикмансурова Наиля Раульевича, работающего в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Игринской средней общеобразовательной школе № 4, учителем технологии.

Мокрецову Наталью Владимировну, работающую в Муниципальном казенном учреждении «Центр дошкольного образования и воспитания - Централизованная бухгалтерия» Устиновского района города Ижевска, начальником.

Иванову Наталью Борисовну, работающую в Администрации муниципального образования «Граховский район», заместителем главы Администрация муниципального образования «Граховский район» по производственно-экономическим вопросам.

Пальшина Владимира Васильевича, работающего в ОАО «МИЛКОМ», Заместителем вице-президентом - Управляющим производственной площадкой «Глазов-молоко».

Добавим, что процесс выдвижения кандидатов завершится на этой неделе. До 27 апреля свою кандидатуру для участия в предварительном партийном голосовании «Единой России» может выдвинуть любой гражданин России, не имеющий судимости.Он может быть, как членом или сторонником партии «Единая Россия», так и беспартийным. Если вы хотите стать участником предварительного голосования, вам необходимо подать документы в Региональный организационный комитет, работающий по адресу: г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, 15, 3 этаж, 310 кабинет.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

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