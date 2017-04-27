Состоялось очередное заседание оргкомитета по проведению предварительного голосования в Удмуртии.
В ходе заседания было зарегистрировано еще несколько кандидатов-участников предварительного голосования.
Заседание Организационного комитета по проведению предварительного голосования в Удмуртии прошло под председательством Секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Владимира Невоструева. В результате в качестве участников предварительного голосования принято решение зарегистрировать следующих кандидатов:
Багаутдинова Линара Фаниловича, работающего в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа единоборств», тренером.
Дадояна Артура Сарибековича, работающего в ООО Группа Компаний «ИНТЕП», генеральным директором.
Гагарина Михаила Андреевича, работающего в ООО «ПромАгроЭкспорт», директором.
Гасымову Лейлу Захидовну, работающую в Обществе с ограниченной ответственностью «ПРОФ-РЕСУРС», юристом.
Ковалевского Сергея Анатольевича, работающего в ООО «Торговый Дом «Холдер», руководителем отдела снабжения.
Мелехина Алексея Владимировича, работающего Индивидуальным предпринимателем.
Кельдибекову Галину Михайловну, работающую в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. Академика В.И. Кудинова» города Воткинска Удмуртской Республики, директором.
Парфирову Марину Александровну, работающую в Бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской Республики «Воткинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», главным врачом.
Сидорова Сергея Анатольевича, работающего в ООО «Корпорация «Аксион» генеральным директором.
Титову Веру Витальевну, работающую в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Чуровской средней общеобразовательной школе, педагогом-организатором.
Береснева Сергея Геннадьевича, работающего в ООО «Спектр», директором.
Дюкина Альберта Гадыльшаевича, работающего в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 8», директором.
Гумбатова Бахруза Али оглы, работающего в ООО «Сибирь», директором.
Бикмансурова Наиля Раульевича, работающего в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Игринской средней общеобразовательной школе № 4, учителем технологии.
Мокрецову Наталью Владимировну, работающую в Муниципальном казенном учреждении «Центр дошкольного образования и воспитания - Централизованная бухгалтерия» Устиновского района города Ижевска, начальником.
Иванову Наталью Борисовну, работающую в Администрации муниципального образования «Граховский район», заместителем главы Администрация муниципального образования «Граховский район» по производственно-экономическим вопросам.
Пальшина Владимира Васильевича, работающего в ОАО «МИЛКОМ», Заместителем вице-президентом - Управляющим производственной площадкой «Глазов-молоко».
Добавим, что процесс выдвижения кандидатов завершится на этой неделе. До 27 апреля свою кандидатуру для участия в предварительном партийном голосовании «Единой России» может выдвинуть любой гражданин России, не имеющий судимости.Он может быть, как членом или сторонником партии «Единая Россия», так и беспартийным. Если вы хотите стать участником предварительного голосования, вам необходимо подать документы в Региональный организационный комитет, работающий по адресу: г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, 15, 3 этаж, 310 кабинет.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.