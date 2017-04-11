Количество тяжких преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось, сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.
На 10 апреля в республике зарегистрировано 36 убийств, в прошлом году на эту дату было 47 преступлений, снижение составило 23,4 процента. На 85 процентов снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 3 факта. Зарегистрировано 9 изнасилований против 19, совершенных за аналогичный период прошлого года.
Все перечисленные преступления раскрыты.
Фото: lidernews.com
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